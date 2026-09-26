В Елгаве во время мотопарада столкнулись два мотоцикла: пострадали три человека

Тv3

Сегодня, 26 сентября, более 3000 байкеров со всей Латвии приняли участие в заключительном мотопробеге сезона в Елгаве. Во время мероприятия произошла авария с участием двух мотоциклов. Пострадали как минимум три человека. Об этом сообщает агентство LETA.

В связи с аварией в Елгаве продлили ограничения движения на улице Лиела между мостами через Лиелупе и Дриксу, сообщило самоуправление Елгавы. Как только участники мотопарада проедут мимо Елгавского дворца и дорога освободится, движение на мостах восстановят.

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В Государственной полиции подтвердили, что сегодня около 13.30 получена информация о столкновении двух участников мотопробега в Елгаве. На одном мотоцикле находился один человек, на другом - двое. Медики оказали им помощь, одного пострадавшего доставили в больницу. Тяжелых травм ни у кого нет.

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