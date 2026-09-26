26 сентября 2026, 13:45 Наталья Гудемчук

Спасенная после ДТП лисичка Лакия обрела новый дом на Лигатненской природной тропе

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Спасенная после ДТП лисичка Лакия обрела новый дом на Лигатненской природной тропе
LSM

На Лигатненской природной тропе в национальном парке Гауя появилась новая обитательница - лисица Лакия. Минувшим летом ее спасли после ДТП. Трогательную историю спасенной лисички рассказала агентству LETA старший специалист по коммуникации Департамента охраны природы Байба Ралле.

После выздоровления и первых недель, проведенных на природных тропах в Лигатне, Лакия начала осваивать новую территорию и теперь ее смогут увидеть посетители парка. Лисичка будет жить в вольере для лис, который освободился весной, когда трое его прежних обитателей - Лорета, Бонни и Клайд - сбежали в лес.

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Жертвой ДТП Лакия стала, когда ей было всего несколько месяцев - лисичка получила тяжелую травму головы. В ее спасении участвовали общество «Ežu hospitālis» и ветеринар Ингвилда Аумейстере. Из-за полученной травмы и последующего длительного ухода самостоятельно выжить в дикой природе Лакия уже не смогла бы. Поэтому постоянным домом для нее стала Лигатненская природная тропа.

Чтобы знакомство с новым местом прошло успешно, сотрудники Лигатненской природной тропы просят посетителей быть особенно внимательными возле вольера лисы - соблюдать тишину, не шуметь без необходимости и не пугать новую обитательницу. Лакии еще нужно время, чтобы полностью освоиться на новой территории и почувствовать себя в безопасности.

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Спасенная после ДТП лисичка Лакия обрела новый дом на Лигатненской природной тропе

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Чем тише и осторожнее будут посетители природной тропы, тем больше у них шансов увидеть не только Лакию, но и других ее обитателей и понаблюдать за их повседневной жизнью.

Лигатненская природная тропа в национальном парке Гауя была создана в 1975 году в лесистой местности с многочисленными оврагами. Ее цель - знакомить посетителей с видами диких животных, обитающих в Латвии, разнообразием природы и необходимостью ее охраны.

Для этого на Лигатненской природной тропе регулярно проходят образовательные мероприятия о диких животных Латвии. Посетители могут больше узнать об их биологии, образе жизни, поведении и роли в природе, а также познакомиться с представителями этих видов, которые живут на природной тропе.

 

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Спасенная после ДТП лисичка Лакия обрела новый дом на Лигатненской природной тропе

(√576 − 15) × 4 + 7 = ? Успеете решить за 25 секунд?
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