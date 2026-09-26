Производство спирта в Латвии подскочило на 62%

liepajniekiem.lv

За первые семь месяцев 2026 года объёмы производства спирта в Латвии увеличились на 62,4% и достигли 4,06 миллиона литров абсолютного алкоголя. Об этом свидетельствуют данные Службы государственных доходов об обороте подакцизных товаров.

Весь произведённый объём составил этиловый спирт, тогда как дегидратированный спирт за отчётный период в стране не выпускался.

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При этом ввоз этилового спирта в Латвию заметно сократился - до 4,446 миллиона литров (-44,1%).

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В то же время существенный рост показало внешнее направление: поставки спирта в страны ЕС и экспорт выросли на 55,7%, составив 3,161 миллиона литров.

Реализация этилового спирта на внутреннем рынке увеличилась на 24,7% - до 1,938 миллиона литров. Однако его использование непосредственно для производства алкогольных напитков местными предприятиями снизилось на 38,8% и составило 4,733 миллиона литров абсолютного алкоголя.

Нынешний подъём производственных показателей происходит после ощутимого спада прошлых лет: в 2025 году объёмы производства спирта в Латвии сократились на 32,4% по сравнению с 2024 годом.