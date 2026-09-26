«Лиелупская щука»: рыболовов ждут на соревнования с главным призом - 800 евро

10 октября в Елгаве пройдут традиционные открытые соревнования по рыбной ловле с лодок «Lielupes līdaka» («Лиелупская щука»». В этом году рыболовная программа станет значительно шире: одновременно состоятся соревнования по спиннингу с каяков и с берега. Об этом сообщает Елгавское самоуправление .

Принять участие в «Лиелупской щуке» могут все желающие - индивидуально или вдвоем. Несовершеннолетним потребуется согласие законного представителя, причем участвовать они могут только вместе со взрослым. Отдельных категорий по возрасту и полу не предусмотрено - результаты всех участников будут учитываться в общем зачете.

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Центр соревнований разместится на Елгавской базе водного туризма и спорта по адресу Pilssalas iela 5. Регистрация начнется в 6:30, старт будет дан в 8:00, а закончить ловлю необходимо до 16:00.

Заявиться можно непосредственно утром перед стартом либо заранее, отправив имя и фамилию участника по электронной почте lsfclub@inbox.lv. Стоимость участия - 10 евро с человека. При себе необходимо иметь действующую карту рыболова либо документ, подтверждающий право ловить без нее.

Что можно ловить

В зачет пойдут щуки длиной от 50 см, судаки от 45 см, сомы от 60 см и окуни от 30 см. Каждый сантиметр длины пойманной рыбы принесет один балл, а результат экипажа определят по общей сумме баллов.

Причем улов не нужно будет везти на взвешивание. Рыбу необходимо сфотографировать и снять на видео вместе с измерением, а материалы отправить главному судье через WhatsApp.

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Ловить разрешено только в Лиелупе и Дриксе, с лодки - спиннингом или троллингом - и исключительно на искусственные приманки. Использование наживки и прикормки запрещено. Нельзя применять и современные сонары, позволяющие наблюдать за рыбой в режиме реального времени.

800 евро - за самую большую щуку

Победителей ждут не только дипломы. За первое место предусмотрена подарочная карта стоимостью 500 евро, за второе - 300 евро, за третье - 200 евро.

Но самый крупный отдельный приз получит тот, кому удастся поймать самую большую щуку, - это подарочная карта на 800 евро.

В тот же день в Елгаве пройдет новый «Кубок каяков». Здесь рыболовы будут соревноваться индивидуально и придерживаться принципа «поймал - сфотографировал - отпустил». Старт назначен на 8:30, финиш - на 14:30, участие стоит 30 евро. Для этой дисциплины предусмотрена отдельная предварительная регистрация.

Кроме того, 10 октября в городе состоятся соревнования по спиннингу с берега в городской среде. Таким образом, в этот день Елгава фактически превратится в большой центр спортивной рыбалки сразу с несколькими дисциплинами.