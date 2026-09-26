26 сентября 2026, 10:19

Для работников из третьих стран могут ввести квоту около 34 тысяч человек

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Для работников из третьих стран могут ввести квоту около 34 тысяч человек

Министерство внутренних дел Латвии предлагает ввести квоту для граждан третьих стран, которые приезжают в страну для работы. В первоначальном варианте проекта максимальное число таких иностранцев хотят ограничить уровнем 2% от числа граждан Латвии - сейчас это около 34 тысяч человек.

Новая система должна распространяться на граждан определённых третьих стран при получении виз и видов на жительство, дающих право на работу. При этом целый ряд государств и категорий иностранцев предлагается вывести из-под действия квоты.

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В частности, ограничения не должны касаться граждан стран НАТО и ОЭСР, а также Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана. Отдельные исключения предусмотрены и для иностранцев, приезжающих на учёбу, исследования, стажировки, волонтёрские и образовательные программы.

Расчёт предполагается привязать к числу граждан Латвии. По данным Управления по делам гражданства и миграции, в середине года их насчитывалось 1 694 930 человек. Два процента от этой цифры дают примерно 34 тысячи.

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Размер квоты при этом не собираются фиксировать навсегда. Его планируют регулярно пересматривать с учётом демографической ситуации, рисков для государственной безопасности, а также возможностей государственных служб проверять иностранцев и контролировать их пребывание в Латвии.

Ежегодно Управление по делам гражданства и миграции должно будет публиковать максимальное число разрешений на работу и проживание для граждан стран, попавших под квотирование. Перед этим Служба государственной безопасности, Бюро по защите Сатверсме, Госполиция и Управление по делам гражданства и миграции должны подготовить совместную оценку миграционных и связанных с безопасностью рисков.

Для 2027 года предусмотрен переходный период. Конкретный лимит разрешений планируется объявить не позднее ноября 2026 года.

Проект стал частью более широкого плана по ограничению миграции, который ранее концептуально поддержало правительство. Министр внутренних дел Янис Домбрава, комментируя критику со стороны предпринимательских организаций, заявил, что развитие экономики нельзя строить на постоянном увеличении ввоза дешёвой рабочей силы из третьих стран.

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