Четыре итальянских военных ранены во время стрельб на полигоне в Адажи

Четыре итальянских военнослужащих получили ранения во время учений с боевой стрельбой на полигоне в Адажи в пятницу, 25 сентября. Во время маневров одна итальянская боевая машина открыла огонь по другой машине, в которой находились военные. Пострадавших доставили в медицинское учреждение в Риге.

Как сообщило Министерство обороны Италии, все четверо служат в 11-м полку берсальеров и находятся в Латвии в составе миссии НАТО Forward Land Forces. Один из военнослужащих получил более серьезные травмы, однако угрозы жизни ни одному из пострадавших нет.

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По предварительной информации, огонь был открыт с одной итальянской боевой машины по другой, двигавшейся впереди. Итальянское издание Il Fatto Quotidiano сообщает, что речь может идти о БМП Dardo с открытым люком.

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Предположительно, по машине была выпущена пулеметная очередь из спаренного 7,62-мм пулемета. Эта версия пока не подтверждена официально. Первоначальные сообщения о возможном попадании из пушки также требуют проверки.

Министерство обороны Италии начало расследование, которое должно установить точные обстоятельства происшествия. Родственники раненых уже уведомлены, а министр обороны Гвидо Крозетто получает информацию об их состоянии и ходе проверки.