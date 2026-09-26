26 сентября 2026, 08:58

Четыре итальянских военных ранены во время стрельб на полигоне в Адажи

google news Подпишитесь на нас
Четыре итальянских военных ранены во время стрельб на полигоне в Адажи

Четыре итальянских военнослужащих получили ранения во время учений с боевой стрельбой на полигоне в Адажи в пятницу, 25 сентября. Во время маневров одна итальянская боевая машина открыла огонь по другой машине, в которой находились военные. Пострадавших доставили в медицинское учреждение в Риге.

Как сообщило Министерство обороны Италии, все четверо служат в 11-м полку берсальеров и находятся в Латвии в составе миссии НАТО Forward Land Forces. Один из военнослужащих получил более серьезные травмы, однако угрозы жизни ни одному из пострадавших нет.

Читайте нас также

По предварительной информации, огонь был открыт с одной итальянской боевой машины по другой, двигавшейся впереди. Итальянское издание Il Fatto Quotidiano сообщает, что речь может идти о БМП Dardo с открытым люком.

Читайте Mixer
Четыре итальянских военных ранены во время стрельб на полигоне в Адажи

Психологический тест: в какой позе вы засыпаете - и что тело выдаёт о…
Четыре итальянских военных ранены во время стрельб на полигоне в Адажи

В чём каждый знак зодиака бывает лицемерен, даже не замечая этого
Четыре итальянских военных ранены во время стрельб на полигоне в Адажи

Смешные картинки на утро 26 сентября и школьные фото
Четыре итальянских военных ранены во время стрельб на полигоне в Адажи

Листать ленту, высунув язык: скрытая функция iPhone, от которой TikTok в…

Предположительно, по машине была выпущена пулеметная очередь из спаренного 7,62-мм пулемета. Эта версия пока не подтверждена официально. Первоначальные сообщения о возможном попадании из пушки также требуют проверки.

Министерство обороны Италии начало расследование, которое должно установить точные обстоятельства происшествия. Родственники раненых уже уведомлены, а министр обороны Гвидо Крозетто получает информацию об их состоянии и ходе проверки.

google news Подпишитесь на нас
Четыре итальянских военных ранены во время стрельб на полигоне в Адажи

Не спешите обрезать сад: какие растения нельзя стричь осенью
Четыре итальянских военных ранены во время стрельб на полигоне в Адажи

Психологический тест: в какой позе вы засыпаете - и что тело выдаёт о…

В мире

В соцсетях распространяются фальшивые видео массовых протестов по Европе
25 сентября, 21:15
В школах Италии запретили носить никабы и бурки
25 сентября, 20:40
Аэропорт Мальпенса в Милане переименовали в честь Берлускони: решение вызвало протесты
В соцсетях распространяются фальшивые видео массовых протестов по Европе
25 сентября, 20:05 20:05
ЕС вводит новый сбор за онлайн-покупки из стран вне блока: платить будут сами интернет-магазины
В соцсетях распространяются фальшивые видео массовых протестов по Европе
25 сентября, 19:30 19:30
Трагедия на учениях в Казахстане: 14 военных погибли в Каспийском море, командиры задержаны
В соцсетях распространяются фальшивые видео массовых протестов по Европе
25 сентября, 19:05 19:05
Министр транспорта Литвы: банкротство airBaltic не стало бы трагедией для Литвы
В соцсетях распространяются фальшивые видео массовых протестов по Европе
25 сентября, 16:29 16:29
В Китае открывают десятки специальных полигонов, где ИИ-роботов учат жить среди людей
В соцсетях распространяются фальшивые видео массовых протестов по Европе
25 сентября, 15:29 15:29
Трамп подарил Си Цзиньпину скульптуру орлана, созданную при участии Мелании Трамп
В соцсетях распространяются фальшивые видео массовых протестов по Европе
25 сентября, 14:58 14:58
Дочь Курта Кобейна стала продюсером криминального триллера и появилась на красной дорожке
В соцсетях распространяются фальшивые видео массовых протестов по Европе
25 сентября, 13:29 13:29
Виза в Египет снова подорожает: сколько придется платить туристам с 2027 года
В соцсетях распространяются фальшивые видео массовых протестов по Европе
25 сентября, 12:57 12:57
У берегов Греции загорелся паром: на борту находились 29 человек
В соцсетях распространяются фальшивые видео массовых протестов по Европе
25 сентября, 09:28 09:28
В соцсетях распространяются фальшивые видео массовых протестов по Европе

Латвия

Грипп начал распространяться по Латвии раньше обычного этой осенью
26 сентября, 08:58
Четыре итальянских военных ранены во время стрельб на полигоне в Адажи
25 сентября, 17:30
Погоня в Мадонском крае: автомобиль с нелегальными мигрантами пытался уйти от полиции и попал в аварию
Грипп начал распространяться по Латвии раньше обычного этой осенью
25 сентября, 15:57 15:57
В Латвию возвращается бабье лето: на следующей неделе воздух прогреется до +22 градусов
Грипп начал распространяться по Латвии раньше обычного этой осенью
25 сентября, 14:27 14:27
День разной обуви: в Латвии проходит необычная акция
Грипп начал распространяться по Латвии раньше обычного этой осенью
25 сентября, 13:58 13:58
Сегодня по всей Латвии пройдет Ночь ученых: куда сходить и что посмотреть
Грипп начал распространяться по Латвии раньше обычного этой осенью
25 сентября, 11:58 11:58
С понедельника в Латвии можно будет заранее передать голос на хранение
Грипп начал распространяться по Латвии раньше обычного этой осенью
25 сентября, 11:28 11:28
Шины в Латвии могут подорожать: что уже изменилось и чего ждать зимой
Грипп начал распространяться по Латвии раньше обычного этой осенью
25 сентября, 10:58 10:58
С 1 октября в Латвии меняется акциз на топливо и цены могут снизиться
Грипп начал распространяться по Латвии раньше обычного этой осенью
25 сентября, 10:28 10:28
Профессор назвал условие, которое может изменить демографию Латвии
Грипп начал распространяться по Латвии раньше обычного этой осенью
25 сентября, 09:58 09:58
Зарплаты в странах Балтии растут, но теневая экономика никуда не исчезает
Грипп начал распространяться по Латвии раньше обычного этой осенью
25 сентября, 08:58 08:58
Грипп начал распространяться по Латвии раньше обычного этой осенью

ЧП

Клиентов Tet предупредили о новой схеме мошенников с поддельными счетами
26 сентября, 08:58
Четыре итальянских военных ранены во время стрельб на полигоне в Адажи
Клиентов Tet предупредили о новой схеме мошенников с поддельными счетами
25 сентября, 18:30
Мощный взрыв в центре Афин: обрушился двухэтажный дом, есть пострадавшие
Клиентов Tet предупредили о новой схеме мошенников с поддельными счетами
25 сентября, 08:27
Дети вызвали полицию после того, как двое мужчин ворвались в скейт-парк
23 сентября, 18:27
В Латвии 13-летний подросток пытался скрыться от полиции на автомобиле со скоростью 187 км/ч
23 сентября, 16:28
Ограбление на 22 500 евро закончилось погоней и задержанием в Елгаве
20 сентября, 09:41
Новый инцидент в Лувре: двое мужчин повесили свои картины рядом с «Моной Лизой»
19 сентября, 12:58
«Раздался ужасный взрыв»: пожар уничтожил Mercedes в гараже частного дома
18 сентября, 11:28
Клиентов Tet предупредили о новой схеме мошенников с поддельными счетами

Бизнес

Рижский молочный комбинат уходит эстонской Agrone вместе с «Карумсом»
22 сентября, 11:46
Мировой туризм резко затормозил: какие страны теряют туристов, а какие ставят рекорды
22 сентября, 09:55
Названы лучшие авиакомпании мира: какое место заняла airBaltic
Рижский молочный комбинат уходит эстонской Agrone вместе с «Карумсом»
20 сентября, 11:08 11:08
Пассажиры выбрали лучшую авиакомпанию мира: европейцы не попали даже в первую четверку
Рижский молочный комбинат уходит эстонской Agrone вместе с «Карумсом»
15 сентября, 09:29 09:29
Сейм готовит новый налог в 10% для небольших дополнительных доходов
Рижский молочный комбинат уходит эстонской Agrone вместе с «Карумсом»
+ОПРОС
9 сентября, 15:29 15:29
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
Рижский молочный комбинат уходит эстонской Agrone вместе с «Карумсом»
9 сентября, 13:59 13:59
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
Рижский молочный комбинат уходит эстонской Agrone вместе с «Карумсом»
7 сентября, 11:28 11:28
Бросил школу в 17 лет, а в 25 заработал миллиард: история британца Джеймса Дакомба
Рижский молочный комбинат уходит эстонской Agrone вместе с «Карумсом»
5 сентября, 18:59 18:59
Эстония продает почтового гиганта Omniva: что изменится для клиентов
Рижский молочный комбинат уходит эстонской Agrone вместе с «Карумсом»
24 августа, 11:58 11:58
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
Рижский молочный комбинат уходит эстонской Agrone вместе с «Карумсом»
24 августа, 08:58 08:58
Ливни в Бразилии могут сделать качественную арабику дефицитной
Рижский молочный комбинат уходит эстонской Agrone вместе с «Карумсом»
20 августа, 13:30 13:30
Рижский молочный комбинат уходит эстонской Agrone вместе с «Карумсом»

Культура

Disney+ готовит перезапуск мультсериала «Чёрный Плащ»: главного героя озвучит Марк Хэмилл
25 сентября, 18:00
The New York Times назвала 100 лучших сериалов XXI века
Disney+ готовит перезапуск мультсериала «Чёрный Плащ»: главного героя озвучит Марк Хэмилл
24 сентября, 19:50
Умерла актриса Марина Влади
Disney+ готовит перезапуск мультсериала «Чёрный Плащ»: главного героя озвучит Марк Хэмилл
24 сентября, 17:00
Канадского писателя обвинили в написании романа с помощью ИИ: книга номинирована на Гонкуровскую премию
24 сентября, 16:16
Джейкоб из «Сумерек» впервые стал отцом
24 сентября, 15:57
«Еще раз - и ты уволен»: Дольф Лундгрен рассказал о непростой дружбе со Сталлоне
24 сентября, 09:28
В Лондоне представят новый балет на музыку латвийского композитора Петериса Васкса
23 сентября, 11:59
Судмедэксперты назвали причину смерти актрисы Хейден Панеттьери - звезде «Героев» было 36 лет
23 сентября, 10:35
Disney+ готовит перезапуск мультсериала «Чёрный Плащ»: главного героя озвучит Марк Хэмилл

Mixer

Пюре или драники? Тест о том, на что уходят ваши силы
26 сентября, 08:50
Кекс в кружке получается «резиновым»? Всё решает одна минута, о которой все забывают
Пюре или драники? Тест о том, на что уходят ваши силы
26 сентября, 08:13
Не спешите обрезать сад: какие растения нельзя стричь осенью
Пюре или драники? Тест о том, на что уходят ваши силы
26 сентября, 08:08
Психологический тест: в какой позе вы засыпаете - и что тело выдаёт о вашей душе
26 сентября, 07:21
В чём каждый знак зодиака бывает лицемерен, даже не замечая этого
26 сентября, 06:57
Смешные картинки на утро 26 сентября и школьные фото
26 сентября, 06:33
Листать ленту, высунув язык: скрытая функция iPhone, от которой TikTok в восторге
26 сентября, 05:58
Лазурная чаша наполнится ясными подсказками: какие знаки цыганского гороскопа найдут верный тон 26 сентября 2026 года
25 сентября, 23:15
Пюре или драники? Тест о том, на что уходят ваши силы

Зеленая Лампа

«Зеленая лампа»: семье Маркуса и Алекса нужна помощь для оплаты терапии мальчикам
25 сентября, 12:29
«Зеленая лампа»: поможем 7-летнему Матвею начать говорить и общаться
«Зеленая лампа»: семье Маркуса и Алекса нужна помощь для оплаты терапии мальчикам
24 сентября, 10:59
«Зеленая лампа»: 7-летнему Матвею нужна помощь для оплаты важной терапии
«Зеленая лампа»: семье Маркуса и Алекса нужна помощь для оплаты терапии мальчикам
23 сентября, 16:59
«Зеленая лампа»: поможем 7-летнему Матвею начать говорить и общаться
22 сентября, 13:29
«Зеленая лампа»: для братиков Алекса и Маркуса собрано более 7 тысяч евро
21 сентября, 23:57
«Зеленая лампа»: 7-летний Матвей очень хочет говорить, но пока не умеет. Нужна помощь
21 сентября, 16:59
«Зеленая лампа»: семье братиков Маркуса и Алекса нужна помощь для оплаты лечения
18 сентября, 13:58
«Зеленая лампа»: братикам Маркусу и Алексу из Кекавы нужна помощь
17 сентября, 16:59
«Зеленая лампа»: семье Маркуса и Алекса нужна помощь для оплаты терапии мальчикам

Спорт

Суд Парижа обязал Мбаппе выплатить ПСЖ €60 тыс. из-за ареста счетов
24 сентября, 08:59
«Я привык, что многие меня не любят»: Роналду мечтает забить 1000-й гол
Суд Парижа обязал Мбаппе выплатить ПСЖ €60 тыс. из-за ареста счетов
20 сентября, 20:24
Гонка закончилась кулаками: пилоты NASCAR устроили драку после аварии на трассе
Суд Парижа обязал Мбаппе выплатить ПСЖ €60 тыс. из-за ареста счетов
20 сентября, 18:08
Всего одна секунда решила всё: кенийка Агнес Нгетич побила мировой рекорд в полумарафоне
20 сентября, 11:36
Ламин Ямаль назвал фаворита Лиги чемпионов - и это не «Барселона»
19 сентября, 20:59
Латвийские баскетболисты завоевали серебро Кубка мира U-23 по баскетболу 3×3
19 сентября, 19:37
Олимпийские гребцы будут соревноваться на реке с крокодилами: в Австралии утвердили необычную трассу
18 сентября, 11:54
Австралийская спортсменка отказалась от победы после инцидента с диареей на гонке
16 сентября, 20:28
Суд Парижа обязал Мбаппе выплатить ПСЖ €60 тыс. из-за ареста счетов
Лента новостей
Латвия Мир
MIXER
Kонтакты Pедакция Pеклама
Политика конфиденциальности
О нас