23-летнего сотрудника уволили, а разбираться с работодателем пришёл его отец: шеф-повар рассказал о необычном случае

Необычный случай из практики рассказал совладелец сети «Vairāk Saules» и шеф-повар Эндий Берзиньш. 23-летнего сотрудника уволили всего через месяц после начала работы, однако вскоре к работодателю пришёл отец молодого человека - выяснять, почему его сына лишили работы.

Историей Берзиньш поделился в программе TV24 «Preses klubs», где вместе с депутатом Европарламента Кристапсом Криштопансом обсуждал отношение молодёжи к работе и роль родителей в воспитании самостоятельности. По словам шеф-повара, причиной увольнения стало поведение самого сотрудника.

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Берзиньш рассказал, что молодой человек, по его оценке, оказался «реально ленивым»: много времени проводил в телефоне и прятался по подвалам. После увольнения вместо него с работодателем связался отец.

«Мне вообще невозможно представить, чтобы к 23-летнему парню папа приходил на работу и спрашивал, почему его уволили. Мне было бы реально стыдно», - сказал Берзиньш.

По мнению Криштопанса, подобные ситуации могут быть связаны с тем, как воспитывают детей. Он считает, что чрезмерная опека и жизнь «в тепличных условиях» способны осложнить переход к самостоятельной взрослой жизни.

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«Если растить их в тепличных условиях, будет плохо», - считает Криштопанс.

Он также обратил внимание на изменения, происходящие на европейском рынке труда. В качестве примера Криштопанс привёл Германию, где, по его словам, ежегодно около 400 тысяч человек выходят на пенсию, а заменить всех работников удаётся не всегда.

На этом фоне, как считает депутат, часть молодых людей приходит на работу без достаточного опыта и навыков, но при этом ожидает высокого уровня комфорта. Среди таких ожиданий он назвал автомобиль, телефон, отдельный кабинет и удобное рабочее место.

При этом история Берзиньша и оценки участников телепрограммы отражают их личный опыт и мнение. Делать по одному такому случаю выводы обо всём молодом поколении нельзя.