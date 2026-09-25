Зарплаты в странах Балтии растут, но теневая экономика никуда не исчезает

Рост зарплат в странах Балтии вовсе не означает автоматического сокращения теневой экономики. Новое исследование показывает: в Латвии и Эстонии доля «серой зоны» даже увеличилась, тогда как в Литве она немного снизилась, хотя именно там одновременно зафиксирована самая высокая средняя зарплата в регионе.

По данным исследования Рижской школы экономики (SSE Riga) «Индекс теневой экономики в странах Балтии», масштабы неформальной экономики в регионе в целом остаются близкими к прежнему уровню. В Латвии её доля достигла 21,8% ВВП, в Эстонии - 20,8%, а в Литве после снижения на 1,1 процентного пункта составила 23,6%.

Читайте нас также Google News Facebook

Показатели зарплат при этом заметно различаются. В прошлом году средняя зарплата брутто в Латвии составляла 1815 евро, тогда как в Эстонии и Литве она уже превышала 2000 евро. В Литве показатель достиг примерно 2415 евро в месяц - это самый высокий уровень среди трёх стран.

Однако средняя зарплата плохо отражает ситуацию отдельных групп населения. Особенно заметен разрыв внутри самой Латвии: если в Риге и Рижском регионе средняя зарплата нетто составляла 1990 евро, то в Латгалии - лишь 1302 евро. Одновременно именно в Латгалии доля теневой экономики достигла 25,7% ВВП.

На ситуацию влияют низкие официальные доходы в отдельных регионах и отраслях. В 2025 году гостиничный и ресторанный бизнес оказался самым низкооплачиваемым сектором Латвии: средняя зарплата брутто там составляла 1190 евро в месяц.

Читайте

Более низкие расходы за пределами столицы не всегда компенсируют разницу в доходах. Цены на продукты, топливо и другие повседневные товары по стране во многом сопоставимы, поэтому для семей с небольшими доходами ценовая нагрузка остаётся высокой и в регионах.

Опыт Эстонии показывает, что высокая средняя зарплата сама по себе тоже не гарантирует сокращения теневой экономики. В прошлом году при зарплате свыше 2000 евро доля «серой зоны» там выросла на 1,4 процентного пункта.

На ситуацию повлияли продолжительная рецессия и рост налоговой нагрузки. Для компаний с низкой производительностью дополнительные расходы становятся особенно ощутимыми, что может создавать стимулы для частичного ухода от официальных выплат.

Литва пошла по другому пути и в последние годы усилила контроль за финансовыми операциями и трудовыми отношениями. Цифровые решения помогают ограничивать расчёты наличными и совершенствовать налоговое администрирование, в том числе в строительстве.

В сочетании с более строгими наказаниями за нелегальное трудоустройство эти меры способствовали постепенному снижению теневой экономики. Но полностью проблему они пока не решили: по её доле Литва всё ещё остаётся на первом месте среди стран Балтии.