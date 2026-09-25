В Латвию возвращается бабье лето: на следующей неделе воздух прогреется до +22 градусов

После дождливой и прохладной погоды в Латвии вновь потеплеет. Уже в воскресенье, 27 сентября, начнется бабье лето, которое, по прогнозам синоптиков, продлится и в октябре.

На следующей неделе жителей страны ожидают преимущественно солнечные дни без существенных осадков, а температура воздуха местами достигнет +22 градусов, сообщает агентство LETA.

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Однако перед возвращением тепла придется пережить еще один дождливый день. В субботу, 26 сентября, небо над Латвией будет преимущественно облачным, временами пройдут дожди. Южный и юго-западный ветер будет слабым или умеренным, на побережье возможны более сильные порывы.

Ночью температура воздуха составит +9…+14 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +11…+16 градусов.

В воскресенье погода начнет заметно улучшаться. Облака будут чередоваться с солнцем, а днем осадки уже не ожидаются. Ветер стихнет, и воздух прогреется до +15…+19 градусов.

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Какая погода ожидается на следующей неделе

Последние дни сентября и начало октября обещают порадовать жителей Латвии теплой и преимущественно сухой погодой. Солнце будет появляться чаще, а южный и юго-восточный ветер останется слабым или умеренным.

В самые теплые дневные часы температура воздуха достигнет +17…+22 градусов. Таким образом, начало октября может оказаться значительно теплее, чем обычно бывает в это время года.

При этом ночи и ранние утренние часы останутся по-осеннему прохладными. В отдельные дни температура будет опускаться до +3…+10 градусов, поэтому тем, кто рано отправляется на работу или учебу, теплая куртка еще пригодится.

По предварительным прогнозам, период сухой и теплой погоды может сохраниться не только в первую, но и во вторую неделю октября

Таким образом, осень подарит жителям Латвии еще несколько дней, подходящих для прогулок, поездок на природу и отдыха на свежем воздухе. Однако синоптики напоминают, что долгосрочные прогнозы могут меняться, поэтому за обновлениями погоды стоит следить ближе к намеченным датам.