25 сентября 2026, 11:28

Шины в Латвии могут подорожать: что уже изменилось и чего ждать зимой

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Шины в Латвии могут подорожать: что уже изменилось и чего ждать зимой

Владельцам автомобилей в Латвии этой осенью может быть сложнее купить недорогие шины. С 8 июля Евросоюз ввёл окончательные антидемпинговые пошлины на легковые и лёгкие грузовые шины из Китая, а европейское расследование возможных субсидий китайских производителей продолжается. Для покупателей это означает давление на цены и потенциально меньший выбор отдельных моделей.

Размер действующей антидемпинговой пошлины зависит от производителя. Для отдельных компаний ставка составляет 4,3%, для других - 24,4% или 45,3%. Новые правила распространяются на шины определённых категорий, произведённые в Китае и ввозимые на рынок ЕС.

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Еврокомиссия объясняет решение результатами расследования, которое установило, что китайские шины поставлялись в ЕС по демпинговым ценам и наносили ущерб европейской шинной промышленности. В 2024 году китайские производители занимали около 28% европейского рынка шин соответствующей категории.

Для Латвии изменения особенно заметны в бюджетном сегменте. По оценке Inter Cars Latvija, он занимает около 60% местного рынка шин, поэтому любые изменения стоимости китайской продукции могут затронуть значительную часть покупателей.

При этом действующая пошлина не означает автоматического роста цены каждого комплекта на те же 24,4% или 45,3%. На стоимость в магазине влияют время закупки товара, его происхождение, транспортные расходы, остатки на складах и конкуренция между продавцами. Поэтому шины, которые были ввезены раньше, могут некоторое время продаваться по другим ценам.

Есть и другая проблема - ассортимент. Некоторые китайские производители в ответ на торговые ограничения ЕС переносят производство в другие страны, а перестройка заводов и логистики занимает время. Это может отражаться на доступности отдельных размеров и моделей.

Для стран с холодным климатом вопрос особенно чувствительный. В Латвии и других северных рынках востребованы мягкие зимние шины скандинавского типа и шипованные модели, однако мировой спрос на такую продукцию сравнительно ограничен. Поэтому при перераспределении производственных мощностей поставщики могут в первую очередь закрывать более крупные рынки.

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Дополнительное давление на рынок может появиться после завершения анти-субсидийного расследования Еврокомиссии. Оно касается тех же китайских шин, а сама процедура была начата в ноябре 2025 года. Согласно установленному графику, расследование должно завершиться в течение предусмотренного законодательством срока, при этом вопрос о возможных компенсационных мерах пока окончательно не решён.

Таким образом, говорить о конкретной будущей ставке нового сбора пока рано. Тем более нельзя утверждать, что она обязательно начнёт действовать именно 9 декабря: на данный момент Еврокомиссия сообщает о продолжающемся расследовании и ожидаемом его завершении в декабре.

Есть и ещё один момент, который требует уточнения в связи с первоначальной версией материала. Утверждение о том, что с конца 2026 года автомобильные шины автоматически попадут под требования европейского регламента EUDR из-за натурального каучука, сейчас не соответствует актуальным данным Еврокомиссии.

В июле 2026 года Брюссель обновил перечень продукции, подпадающей под EUDR, и исключил из него, в частности, изделия из вулканизированной резины и восстановленные шины. Поэтому связывать предстоящее подорожание автомобильных шин с обязательной документацией о происхождении каучука на основании EUDR некорректно.

Сам EUDR при этом продолжает распространяться на семь основных видов сырья, включая натуральный каучук, а также на определённые производные товары. Для крупных и средних компаний основная дата применения правил - 30 декабря 2026 года, для большинства микропредприятий и малых компаний предусмотрен более поздний срок. Но после июльского обновления это нельзя напрямую переносить на обычные автомобильные шины.

Для автомобилистов главный вывод сейчас связан не с экологическим регулированием, а с торговыми мерами против китайских производителей. Первая пошлина уже действует, а результаты второго расследования станут известны позднее. На этом фоне тем, кто планирует менять шины в ближайшем сезоне, стоит учитывать, что цены и ассортимент могут отличаться от привычных, особенно в бюджетном сегменте.

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