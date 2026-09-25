Сегодня по всей Латвии пройдет Ночь ученых: куда сходить и что посмотреть

В пятницу, 25 сентября, более чем на 40 площадках по всей Латвии пройдет Европейская Ночь ученых. Университеты, исследовательские институты и научные центры приглашают жителей познакомиться с работой ученых, побывать в лабораториях, увидеть необычные эксперименты и самостоятельно попробовать себя в роли исследователей.

Участие в мероприятиях бесплатное, сообщает Латвийский совет по науке .

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В этом году Ночь ученых проходит под девизом «Открой природу науки!». Организаторы подготовили мероприятия для посетителей всех возрастов, в том числе семей с детьми.

В прошлом году Ночь ученых посетили почти 30 тысяч человек - примерно на 40% больше, чем годом ранее.

Что интересного будет в Риге

Латвийский университет: от квантовых компьютеров до космоса

С 17:00 до 22:00 Латвийский университет приглашает посетителей в Академический центр на улице Елгавас, 1 и 3, а также на другие площадки.

В программе - эксперименты с лазерами, знакомство с искусственным интеллектом, наноматериалами и квантовыми компьютерами. Посетители смогут узнать, как исследуют космос, изучают климат и создают технологии будущего.

В Доме науки Академического центра будут работать пять тематических зон, посвященных свету и материи, атомам, данным, будущему и научным выступлениям. Здесь же запланированы встречи с исследователями, научная импровизация и необычные представления на стыке науки и искусства.

Институт физики твердого тела: научные эксперименты и жидкий азот

Адрес: улица Кенгарага, 8.

Время: с 17:00 до 21:00.

Посетителям покажут научное шоу с жидким азотом, эксперименты со светом и новые технологии. Можно будет заглянуть в «неоновое измерение» и самостоятельно собрать батарею.

Для обычного посещения предварительная регистрация не требуется.

Рижский университет Страдиня: попробуйте себя в роли врача

С 18:00 до 22:00 Рижский университет Страдиня (RSU) проведет более 70 мероприятий на двух площадках.

В Центре технологий медицинского образования на бульваре Анниньмуйжас, 26a, посетители смогут:

с помощью очков виртуальной реальности исследовать человеческое тело изнутри;

попробовать поставить зубную пломбу;

научиться распознавать признаки инсульта и оказывать первую помощь;

познакомиться с работой легких и особенностями дыхания;

увидеть, как создаются реалистичные модели ран и травм для обучения будущих медиков.

Вторая площадка - Медицинский колледж Красного Креста RSU на улице Яня Асара, 5. Там также запланированы практические занятия, эксперименты и знакомство с медицинскими специальностями.

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Вход на обе площадки бесплатный.

RSU

Ботанический сад и астрономическая обсерватория

Латвийский университет подготовил мероприятия не только в учебных корпусах.

В Ботаническом саду на улице Яня Штейнхауэра, 2, можно будет познакомиться с работой исследователей природы, а также посетить мероприятия, объединяющие науку и искусство.

В обсерватории Балдоне на Риекстукалнсе посетителей ждут мероприятия, посвященные астрономии и изучению Вселенной.

Полная программа этих площадок доступна на сайте Латвийского университета .

Куда отправиться в регионах

Елгава

С 17:00 до 22:00 мероприятия Ночи ученых пройдут на трех площадках города. Посетителей ждут научные демонстрации, практические занятия и встречи с исследователями.

Даугавпилс

Даугавпилсский университет приглашает посетителей с 17:00 до 21:00. В программе - знакомство с научными исследованиями и практические занятия. Для школьных групп предварительная регистрация не требуется.

Вентспилс

В научном центре VIZIUM мероприятия Ночи ученых запланированы с 19:00 до 21:00.

Лиепая

В Доме природы (Dabas māja), расположенном на острове Зиргу у Лиепайского озера, с 17:00 до 21:00 посетители смогут познакомиться с природными исследованиями.

Среди практических занятий - изучение анатомии рыб и строения их внутренних органов. Мероприятия предназначены как для детей, так и для взрослых.

Дижстенде (недалеко от Талси)

В исследовательском центре Института агроресурсов и экономики посетителям расскажут, как выводят новые сорта зерновых культур, исследуют почву и используют органические удобрения.

Можно будет самостоятельно изучить образцы почвы и научиться различать сорта зерновых.

Мероприятия проходят с 15:00 до 21:00.

Где посмотреть полную программу

Все мероприятия Ночи ученых, адреса площадок и время их работы можно найти на официальном сайте:

Ночь ученых - полная программа по всей Латвии

Большинство мероприятий бесплатные и открыты для всех желающих. Однако для отдельных экскурсий, лабораторных занятий и посещений организованными школьными группами может потребоваться предварительная регистрация. Перед посещением рекомендуется уточнить условия участия и время начала выбранного мероприятия.