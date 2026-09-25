С понедельника в Латвии можно будет заранее передать голос на хранение

С понедельника, 28 сентября, в Латвии начнется передача голосов на хранение перед выборами в 15-й Сейм. До 2 октября избиратели смогут воспользоваться этой возможностью в любом из 933 участков по всей стране. Передача голоса на хранение проходит тайно. На участке избиратель предъявляет паспорт гражданина Латвии или eID-карту, после чего получает бюллетени, опечатанный избирательный конверт и регистрационный конверт.

Сделав выбор, избиратель вкладывает бюллетень в избирательный конверт и заклеивает его. Затем этот конверт помещают в регистрационный, на котором указаны имя, фамилия и порядковый номер избирателя. Регистрационный конверт после этого опускают в урну.

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Такая процедура нужна для того, чтобы один человек не смог проголосовать несколько раз. При этом содержание бюллетеня остается тайным: перед подсчетом голосов избирательные конверты извлекают из регистрационных, перемешивают и только после этого вскрывают.

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Передать голос на хранение можно в течение пяти дней, но часы работы участков будут различаться. В понедельник, 28 сентября, они открыты с 17:00 до 20:00, во вторник - с 8:00 до 11:00, в среду - с 17:00 до 20:00, в четверг - с 8:00 до 11:00, а в пятницу, 2 октября, - с 12:00 до 15:00.

Основной день выборов - суббота, 3 октября. Тогда все избирательные участки в Латвии будут работать с 8:00 до 20:00. Проголосовать можно будет в любом избирательном участке, имея при себе действующий паспорт или eID-карту.

Адрес нужного участка и другую информацию о голосовании ЦИК публикует на своем сайте. Дополнительные вопросы можно задать по информационному телефону Центральной избирательной комиссии 67019999.