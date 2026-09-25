С 1 октября в Латвии меняется акциз на топливо и цены могут снизиться

С октября в Латвии могут снизиться цены на дизельное топливо и бензин. Сейм окончательно поддержал поправки, которые предусматривают дополнительное снижение акциза на дизель и впервые в рамках нынешних мер по борьбе с дороговизной - на неэтилированный бензин.

Поправки приняли в срочном порядке сразу в двух чтениях. Акциз на дизель снизят до минимальной ставки, разрешенной Европейским союзом. Для бензина такая мера вводится впервые.

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Авторы законопроекта рассчитывают, что изменения позволят уменьшить розничную цену обоих видов топлива примерно на восемь центов за литр. Но это произойдет только в том случае, если снижение налоговой нагрузки полностью отразится на конечной цене для покупателей.

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При этом ждать автоматического падения цен ровно на восемь центов уже 1 октября не стоит. Латвийская ассоциация торговцев топливом ранее указывала, что продавцам сначала предстоит реализовать запасы топлива, за которые акциз уже был уплачен.

Снижение налога должно уменьшить расходы не только автомобилистов, но и компаний, для которых топливо составляет заметную часть затрат. Речь идет о транспортной, логистической, строительной, производственной и других отраслях.

У решения есть и обратная сторона. Из-за снижения ставок государственный бюджет, согласно прогнозу, недополучит 14,4 миллиона евро.