25 сентября 2026, 07:58

Рижский зоопарк станет необычным местом для голосования на выборах

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Рижский зоопарк станет необычным местом для голосования на выборах

Жители Риги смогут проголосовать на выборах в 15-й Сейм в необычной обстановке - один из избирательных участков разместят прямо в «Доме амфибий» Рижского зоопарка. Речь идет об участке №151 на Meža prospekts, 1. Покупать билет в зоопарк ради голосования не придется.

Для избирателей организуют отдельный вход со стороны парковки, а путь к участку обозначат специальными указателями. В самом зоопарке уже пошутили, что за процедурой смогут наблюдать местные «независимые наблюдатели» - обитатели расположенного рядом вольера.

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После голосования посетители смогут отправиться на прогулку по зоопарку. Рядом с участком разместят QR-код, который позволит получить цифровой купон на скидку 20% на входной билет.

Есть и дополнительная возможность сэкономить для пенсионеров. В среду, 30 сентября, в Рижском зоопарке пройдет традиционный День сеньоров: при предъявлении пенсионного удостоверения вход будет бесплатным. В этот же день на избирательном участке пройдет досрочное голосование с 17:00 до 20:00. При этом время работы зоопарка и участка отличается, поэтому при планировании посещения нужно учитывать оба расписания.

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Основной день выборов в 15-й Сейм - суббота, 3 октября. Избирательные участки будут открыты с 8:00 до 20:00. Досрочно проголосовать можно будет 28 сентября с 17:00 до 20:00, 29 сентября с 8:00 до 11:00, 30 сентября с 17:00 до 20:00, 1 октября с 8:00 до 11:00 и 2 октября с 12:00 до 15:00.

Избирателям не обязательно приходить на участок по месту регистрации. На выборах в Сейм граждане Латвии смогут проголосовать на любом избирательном участке страны. Для этого потребуется действующий паспорт гражданина Латвии или eID-карта.

Всего в Риге будут работать 158 участков. Помимо зоопарка, необычные места для голосования появятся в Латвийском национальном музее природы и Рижском университете имени Страдиня. Еще четыре участка разместят в больницах, а 12 - в торговых центрах, включая Akropole Rīga, Akropole Alfa, Domina Shopping, Galleria Rīga, Galerija Centrs, Origo, Olimpia, Rīga Plaza и Stockmann.

Большинство участков традиционно разместят в учебных заведениях.

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