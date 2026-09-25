Профессор назвал условие, которое может изменить демографию Латвии

Демографическую ситуацию в Латвии нельзя объяснить только уровнем доходов. По мнению профессора и председателя Совета Латвийского университета Марциса Аузиньша, на решение людей создавать семьи влияет и другое - насколько безопасно они чувствуют себя в стране и насколько единым считают общество.

Об этом Аузиньш рассказал в программе TV24 «Preses kubs». По его словам, в мире можно заметить парадоксальную тенденцию: по мере роста благосостояния демографические проблемы в развитых обществах нередко становятся заметнее. Поэтому экономические показатели сами по себе не дают полного ответа на вопрос, почему люди откладывают рождение детей.

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«Я думаю, что демографическая ситуация улучшается тогда, когда мы как общество чувствуем себя в безопасности, чувствуем свое единство. В этот момент возникает определенная зона комфорта», - отметил профессор.

Для Латвии, по мнению Аузиньша, важен и геополитический фактор. Он обратил внимание на Израиль, где при развитой экономике демографическая ситуация, как он считает, выглядит иначе.

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«У меня была возможность довольно долго находиться там, продолжительное время работать над некоторыми проектами. В Израиле одна из лучших демографических ситуаций среди развитых обществ, если можно так выразиться», - рассказал Аузиньш.

Профессор также вспомнил разговоры с израильскими коллегами. Когда он спрашивал их о причинах такой демографической ситуации, они обращали внимание на фактор, который способен объединять общество. «Я думаю, что мы на самом деле тоже могли бы найти такие факторы в Латвии», - сказал он.

По мнению Аузиньша, Латвии стоит искать то, что способно усилить общественную сплоченность. Сейчас люди не всегда ощущают единство даже в вопросах, которые имеют стратегическое значение для страны.

В конечном счете речь идет об уверенности в будущем. Людям важно понимать, что они чувствуют себя достаточно защищенными и могут спокойно строить планы, в том числе создавать семью в Латвии.