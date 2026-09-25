Погоня в Мадонском крае: автомобиль с нелегальными мигрантами пытался уйти от полиции и попал в аварию

В Мадонском крае 33-летний гражданин Молдовы попытался скрыться от полиции на автомобиле Mazda, но не справился с управлением и съехал с дороги. В машине находились еще двое мужчин - граждане Афганистана и Ирана, которые ранее незаконно пересекли латвийско-белорусскую границу.

24 сентября незадолго до полудня полицейские в Мадоне заметили автомобиль Mazda, водитель которого значительно превысил разрешенную скорость. В городе, где максимальная скорость составляет 50 км/ч, машина двигалась со скоростью 74 км/ч. Кроме того, водитель проехал под знак «Дальнейшее движение запрещено» и продолжил движение.

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Полицейские пытались остановить автомобиль, включив проблесковые маячки и звуковой сигнал. Однако водитель не подчинился требованиям и попытался скрыться за пределами города. На 31-м километре дороги водитель не справился с управлением и съехал в кювет.

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В аварии пострадали все трое. Их доставили в медицинское учреждение. После медицинского осмотра мужчин передали Государственной погранохране.

Полиция продолжает выяснять обстоятельства произошедшего. Материалы дела также передадут Государственной погранохране для дальнейших процессуальных действий. В отношении водителя начат уголовный процесс по части второй статьи 285.1 Уголовного закона - за умышленное обеспечение возможности незаконного пребывания в Латвии двух или более человек.