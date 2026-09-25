Грипп начал распространяться по Латвии раньше обычного этой осенью

Первые случаи гриппа нового сезона лабораторно подтвердили в Латвии уже в сентябре. В Рижской Восточной клинической университетской больнице (RAKUS) предупреждают: вирус начал циркулировать раньше обычного, поэтому и эпидемия может начаться раньше.

На 38-й неделе года специалисты подтвердили три случая гриппа. В Латвийском центре инфектологии RAKUS уже лечился пациент с осложнениями, вызванными инфекцией.

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Врачи напоминают, что грипп может приводить к тяжелым последствиям, особенно у людей из групп риска. Прошлый сезон это показал на практике: в Восточной больнице грипп диагностировали у 582 госпитализированных пациентов, 46 из них умерли. Более трех четвертей заболевших были старше 60 лет.

Особенно опасным осложнением стала пневмония. С таким диагнозом в больнице лечились 202 пациента, 30 из них умерли.

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«Наибольшему риску подвержены люди из групп риска, поэтому вакцинация может снизить риск тяжелого течения гриппа», - отметила главный врач Латвийского центра инфектологии Байба Розентале.

К группе повышенного риска относятся люди старше 60 лет, а также пациенты с хроническими заболеваниями сердца, легких, почек и печени, сахарным диабетом и ослабленной иммунной системой. В нее также входят сотрудники медицинских и социальных учреждений.

Всемирная организация здравоохранения рекомендует людям из групп риска вакцинироваться против гриппа в октябре и ноябре. Если прививка оплачивается государством, направление семейного врача для вакцинации не требуется.

В RAKUS сообщают, что сделать прививку можно будет в кабинете вакцинации Латвийского центра инфектологии. Для людей старше 60 лет вакцину ожидают в начале октября, для остальных - в начале ноября.