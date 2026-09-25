День разной обуви: в Латвии проходит необычная акция

Сегодня, 25 сентября, жители Латвии могут встретить на улицах людей, у которых на ногах разная обувь. Это не новая мода и не случайная ошибка при сборах на работу. Таким необычным способом участники социальной акции «День разной обуви» (Dažādo kurpju diena) выражают поддержку людям с инвалидностью и напоминают о важности взаимопонимания.

Акция проводится по инициативе Министерства благосостояния Латвии уже четвертый год подряд. В этот день всем желающим предлагают надеть на правую и левую ногу обувь из разных пар и хотя бы ненадолго почувствовать себя человеком, который отличается от окружающих.

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Как появилась эта традиция

Впервые «День разной обуви» прошел в Латвии 15 сентября 2023 года. Он стал частью социальной кампании «Встань на место другого» (Iekāp otra kurpēs!), организованной Министерством благосостояния.

Кампания была направлена на преодоление предубеждений в отношении людей с функциональными нарушениями, в том числе интеллектуальными и психическими расстройствами, а также детей, оставшихся без родительского попечения.

Организаторы хотели обратить внимание на то, что таким людям бывает трудно не только из-за состояния здоровья или жизненных обстоятельств, но и из-за отношения окружающих. Непонимание, страх перед отличиями и общественные стереотипы нередко становятся препятствием для учебы, работы, общения и самостоятельной жизни.

В первый год мероприятия прошли в Риге, Елгаве, Валмиере, Вентспилсе и Лудзе. Впоследствии акция стала ежегодной и распространилась по всей стране.

В основе идеи лежит известное выражение о том, что, прежде чем судить другого человека, стоит попробовать пройти его путь в его обуви.

Разные ботинки, туфли или кроссовки символизируют индивидуальность каждого человека. Надевая их, участники акции намеренно выделяются среди окружающих и привлекают внимание к тому, как общество воспринимает тех, кто не похож на большинство.

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При этом организаторы подчеркивают, что различия между людьми не должны мешать им учиться, работать, общаться и участвовать в общественной жизни на равных условиях.

Девиз нынешней акции - Встань на место другого, и пойдем дальше вместе!

Когда Министерство благосостояния начинало кампанию в 2023 году, оно представило результаты исследования отношения жителей Латвии к людям с инвалидностью и детям, оставшимся без родительского попечения.

Опрос показал, что, хотя большинство жителей поддерживают идею равноправия, в обществе сохраняются устойчивые предубеждения.

В частности, каждый пятый респондент полностью или частично не поддерживал включение взрослых людей с психическими и интеллектуальными нарушениями в общественную жизнь.

Кроме того, 27% опрошенных лишь частично поддерживали возможность для детей с функциональными нарушениями жить вне специализированных учреждений и участвовать в жизни общества.

Организаторы акции обращают внимание на то, что принятие людей с инвалидностью - это не только вопрос доброжелательного отношения. Важно, чтобы у них была возможность получать образование, работать, пользоваться необходимыми услугами и самостоятельно принимать решения о своей жизни.

Присоединиться к акции может любой желающий. Для этого не нужно регистрироваться или покупать специальную обувь - достаточно выбрать два разных ботинка, туфли или кроссовка и провести в них день.

Министерство благосостояния также приглашает предприятия, школы, государственные учреждения и общественные организации проводить собственные мероприятия, посвященные разнообразию и взаимопониманию. Это могут быть встречи, дискуссии, творческие занятия, дни открытых дверей и другие инициативы, помогающие людям лучше узнать друг друга.

Участникам предлагают делиться фотографиями в социальных сетях с хештегом #IekāpOtraKurpēs.