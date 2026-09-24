Зонт лучше не забывать: пятница принесет Латвии затяжные дожди и ветер

Пятница, 25 сентября, в Латвии выдастся по-настоящему осенней - серой, дождливой и ветреной. Во многих районах страны синоптики прогнозируют продолжительные и сильные дожди, а температура даже днем местами не поднимется выше +8…+14 градусов, сообщает LETA.
Самые интенсивные осадки ожидаются в Видземе. Значительно спокойнее в этом отношении будет в Южной Курземе - здесь дождей прогнозируется меньше всего.
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Практически всю страну накроет плотная облачность, поэтому рассчитывать на продолжительные солнечные прояснения в пятницу не стоит.
Добавит осеннего ощущения и ветер. Северо-западный ветер постепенно сменится западным и юго-западным, а на востоке Латвии - южным. Порывы будут достигать 9–14 метров в секунду, а в отдельных местах на побережье - 18 метров в секунду.
Температура воздуха существенно меняться в течение суток не будет: и ночью, и днем ожидается +8…+14 градусов, лишь местами на побережье воздух прогреется примерно до +15.
В Риге - сильный и продолжительный дождь
Жителям столицы в пятницу зонты определенно пригодятся. В Риге ожидается продолжительный дождь, временами сильный.
Северо-западный ветер сменится юго-западным, его порывы будут достигать 13 метров в секунду. Ночью и утром у моря ветер может усиливаться до 17 метров в секунду.
Температура в столице останется практически неизменной в течение суток - около +11…+13 градусов.
Таким образом, последняя пятница сентября обещает быть не лучшим днем для долгих прогулок: наиболее неприятное сочетание погоды ожидается там, где сильный дождь совпадет с порывистым ветром. Водителям также стоит учитывать, что продолжительные осадки могут ухудшить видимость на дорогах.