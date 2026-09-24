«Заяц», «Брусника», «Клюква» и «Дятел»: электропоезда Vivi получили новые, связанные с природой Латвии

В Латвии еще четырем пассажирским электропоездам присвоены имена «Dzērvene» («Клюква») , «Brūklene» («Брусника»), «Zaķis» («Заяц») и «Dzilna» («Дятел»).

Таким образом, собственные имена получили уже 28 из 32 электропоездов, сообщили агентству LETA в компании Pasažieru vilciens, работающей под брендом Vivi.

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В августе четыре электропоезда получили имена «Baravika», «Briedis», «Apse» и «Osis», а в июле еще восемь составов назвали «Mellene», «Gailene», «Liepa», «Kadiķis», «Skudra», «Lācis», «Pupuķis» и «Cīrulis».

В июне четырем электропоездам присвоили имена «Paparde», «Ozols», «Spāre» и «Stirna», в конце мая - «Zalktis», «Bērzs», «Mednis» и «Ērglis», а в конце апреля - «Bite», «Apodziņš», «Priede» и «Egle».

Планируется, что все 32 пассажирских электропоезда получат имена, связанные с лесом и природой Латвии

Названия для поездов выбрали специалисты предприятия Latvijas valsts meži (LVM). Они отобрали характерные для Латвии названия деревьев, птиц, животных и даров природы, отражающие разнообразие и богатство латвийской природы.

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Сотрудничество не ограничивается только названиями поездов. В вагонах также размещены специальные маршрутные карты, на которых отмечены природные объекты и места отдыха, расположенные рядом с железнодорожными станциями и находящиеся в ведении LVM.

В основном, поезда не привязаны к одному конкретному маршруту. Они курсируют по всей электрифицированной железнодорожной сети Латвии, регулярно меняя линии.

Напомним, что Pasažieru vilciens начала пассажирские перевозки на электропоездах производства чешской компании Škoda Vagonka в конце 2023 года.

В прошлом году компания перевезла в общей сложности 21,3 миллиона пассажиров, что на 10% больше, чем в 2024 году.

Pasažieru vilciens была создана в 2001 году в результате выделения внутренних пассажирских перевозок из структуры государственного предприятия Latvijas dzelzceļš (LDz).