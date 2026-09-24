24 сентября 2026, 17:30

В Даугавпилсе расширят круг претендентов на муниципальные квартиры

В Даугавпилсе расширят круг претендентов на муниципальные квартиры

В Даугавпилсе расширят круг жителей, которые смогут претендовать на муниципальную квартиру. Депутаты городской думы утвердили изменения в правилах предоставления муниципальной помощи в решении жилищных вопросов.

Изменения предусматривают расширение категорий жителей, которые могут претендовать на муниципальное жилье в общем порядке, а также смягчение некоторых требований для семей с детьми и людей с инвалидностью.

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В частности, изменения коснутся семей, на попечении которых находится хотя бы один ребенок. Сейчас для получения муниципальной квартиры в общем порядке такая семья должна быть непрерывно зарегистрирована по месту жительства в Даугавпилсе не менее пяти лет. После вступления новых правил в силу этот срок сократится до трех лет.

Остальные требования для этой категории сохранятся. У семьи должен быть постоянный доход, хотя бы один из родителей должен работать не менее года, а задолженности за аренду жилья и коммунальные услуги отсутствовать.

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В Даугавпилсе расширят круг претендентов на муниципальные квартиры

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Расширят и возможности получения муниципального жилья для одиноких людей с инвалидностью. Сейчас зарегистрироваться для получения муниципальной квартиры в общем порядке могут одинокие люди с инвалидностью первой группы, которые непрерывно проживают в Даугавпилсе не менее трех лет. После изменений претендовать на жилье смогут все одинокие люди с инвалидностью независимо от установленной группы инвалидности.

В правила также добавили новую категорию получателей. На муниципальную квартиру в общем порядке смогут претендовать человек или семья, в которой все члены достигли пенсионного возраста или имеют инвалидность, если они непрерывно были зарегистрированы на территории Даугавпилсского самоуправления в течение последних пяти лет.

При этом такая возможность будет сохраняться и в том случае, если доход человека или семьи превышает установленный самоуправлением порог доходов для малообеспеченного домохозяйства.

Изменения вступят в силу после их официального опубликования в издании Latvijas Vēstnesis.

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