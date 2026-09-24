Сейм снизил акциз на бензин и дизель: что изменится на заправках с 1 октября

С 1 октября в Латвии снизят акцизный налог на бензин и дизельное топливо. Сейм в четверг, 24 сентября, поддержал соответствующие поправки. В идеальном случае на заправках литр топлива может стать примерно на 8 центов дешевле. Но ключевое слово здесь - «может»: окончательная цена будет зависеть от того, насколько полно налоговое послабление передадут покупателям сами продавцы топлива.

Поправки вступят в силу 1 октября 2026 года и будут действовать до конца года.

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Что именно изменится

Для дизельного топлива акциз снижается сразу на 16,7% - с нынешних 396 до 330 евро за 1000 литров. Это минимальный уровень налога, допускаемый правилами Евросоюза.

Для неэтилированного бензина ставка составит 490 евро за 1000 литров - примерно на 11,7% меньше нынешней. Ранее в рамках действующих антикризисных мер акциз снижали для дизеля, но бензин подобного послабления не получал.

С учетом НДС налоговый эффект в обоих случаях составляет примерно 8 центов на литр, если снижение акциза полностью отразится на ценниках АЗС. Именно такую оценку приводили и в парламентской бюджетной комиссии.

А сколько это в обычной жизни?

Для автомобилиста цифра в восемь центов выглядит скромно, однако при регулярных заправках экономия постепенно накапливается.

Если залить 50 литров, максимальная экономия составит около 4 евро. При расходе 100 литров в месяц - около 8 евро, 150 литров - примерно 12 евро, а при 200 литрах - 16 евро в месяц.

Таким образом, семья, которая расходует на две машины около 200 литров топлива в месяц, за три месяца действия пониженного акциза теоретически сможет оставить в кошельке примерно 48 евро.

Но эти расчеты справедливы только при одном условии - если налоговое снижение полностью дойдет до потребителя.

Почему бензин не обязательно подешевеет ровно на 8 центов

Министр экономики Виктор Валайнис предупредил: изменение акциза отражается на розничных ценах не мгновенно и зачастую не полностью.

Это связано в том числе с тем, что конечная стоимость литра складывается далеко не из одного акциза. На нее влияют закупочная стоимость топлива, мировые нефтяные котировки, курс валют, логистика, биокомпоненты, наценка продавца и другие расходы.

Поэтому после 1 октября водителям не стоит ожидать, что в один день на всех латвийских АЗС цена автоматически уменьшится ровно на восемь центов.

Более того, если в это же время вырастет оптовая стоимость топлива, часть налогового снижения может быть просто «съедена» другими составляющими цены. Еще на стадии рассмотрения поправок в парламенте звучали сомнения, почувствуют ли покупатели снижение в полном объеме.

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Здесь эффект менее заметен, но потенциально важнее.

Топливо - значительная статья расходов для грузоперевозчиков, курьерских служб, строительных компаний, производителей и множества других предприятий. В парламентской комиссии прямо указывали, что снижение акциза должно уменьшить расходы транспортного, логистического, строительного и производственного секторов.

Однако ожидать, что продукты или услуги с октября заметно подешевеют, было бы слишком оптимистично. Скорее речь идет о сдерживании дальнейшего роста цен: если транспортные расходы станут немного меньше, у бизнеса будет меньше причин перекладывать их увеличение на покупателя.

Именно этот косвенный эффект может оказаться важнее нескольких евро, сэкономленных непосредственно на одной заправке.

Почему снижение только временное

Новые ставки вводятся всего на три месяца - с 1 октября по 31 декабря 2026 года.

Для государственного бюджета мера тоже имеет цену. По расчетам, приведенным в аннотации к поправкам, бюджет недополучит около 14,4 млн евро. С учетом сроков декларирования и уплаты налогов влияние на денежный поток распределится между двумя годами: около 9,6 млн евро в 2026-м и еще 4,8 млн - в 2027-м.

Компенсировать выпадающие в этом году доходы планируется за счет превышения запланированных поступлений от реализации конфискованных преступно нажитых средств. В Сейме подчеркивали, что это именно разовое решение.

Нынешнее снижение, кстати, уже не первая попытка государства смягчить удар высоких цен на топливо. В июне Сейм продлил до конца года ранее введенную льготную ставку для дизеля - 396 евро вместо прежних 467 евро за 1000 литров. Теперь ставка снижается еще сильнее - до 330 евро.

Что в итоге получит обычный житель Латвии

Главный практический результат решения можно сформулировать довольно просто: с октября литр бензина и дизеля может стоить примерно на 8 центов меньше, чем стоил бы без нового снижения налогов.

Это не означает гарантированного падения нынешней цены ровно на восемь центов. Но при прочих равных водитель с 50-литровым баком сможет экономить около четырех евро на каждой полной заправке.

Для человека, который ездит немного, разница окажется почти незаметной. Для семьи с двумя автомобилями, человека, ежедневно добирающегося на работу из пригорода, или бизнеса с несколькими машинами эффект будет ощутимее.

А уже в первые недели октября станет понятно главное - какую часть налоговой скидки латвийские АЗС действительно передали своим клиентам.