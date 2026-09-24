Сегодня жители Латвии смогут бесплатно получить консультацию юриста по телефону

Сегодня, 24 сентября, жители Латвии смогут бесплатно проконсультироваться с профессиональными юристами по вопросам семейного, трудового и других отраслей права.

Консультации будут доступны с 16:00 до 20:00 по телефону поддержки пострадавших от преступлений 116 006, который обслуживает кризисный и консультационный центр Skalbes, сообщает агентство LETA.

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Юристы помогут разобраться в вопросах семейного и наследственного права, защиты от насилия, трудовых отношений, исполнения обязательств, взыскания убытков и неплатежеспособности. Также можно будет получить консультацию о правах потерпевших в уголовном процессе.

Специалисты объяснят, какие действия можно предпринять в конкретной ситуации и в какие учреждения следует обращаться за дальнейшей помощью.

Перед звонком рекомендуется заранее сформулировать свой вопрос. При этом важно учитывать, что во время телефонных консультаций юристы не рассматривают документы и не помогают с их заполнением.

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Бесплатные юридические консультации в этом году будут проводиться еще три раза: 15 октября, 24 ноября и 17 декабря

Центр Skalbes отмечает, что интерес жителей к такой помощи остается высоким. Своевременная юридическая консультация позволяет людям лучше понимать свои права, принимать обоснованные решения и избегать возможных рисков.

Напомним, что телефон поддержки пострадавших от преступлений 116 006 работает ежедневно с 12:00 до 22:00. По нему можно получить эмоциональную, психологическую и информационную помощь. Обращаться могут не только пострадавшие, но и их близкие, а также свидетели преступлений.

Кроме того, на сайте cietusajiem.lv доступна возможность получить поддержку посредством переписки.