Непал подтвердил пригодность ДНК-профилей для идентификации 33-х пропавших латвийцев

Власти Непала подтвердили получение и пригодность ДНК-профилей 33-х граждан Латвии, которые числятся пропавшими без вести в результате стихийного бедствия. Об этом сообщил представитель консульского департамента МИД Латвии Юргис Барканс, завершивший трехнедельную работу в Непале.

Барканс заявил, что ДНК-профили граждан Латвии передали непальским властям при содействии Госполиции. Они необходимы для идентификации пропавших.

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В течение последних недель латвийская сторона одновременно занималась оформление возврата в Латвию личных вещей пропавших людей, которые они оставили в гостиницах. Уже найдена компания, которая доставит эти вещи в Латвию. Сейчас оформляются необходимые документы и доверенности.

Все вещи описали, взвесили, сфотографировали и задокументировали. После оформления документов их доставят в Латвию.

Вещи, которые не были востребованы родственниками, а также те, которые могут не пройти проверку безопасности в аэропорту, с согласия родных передадут благотворительной организации, помогающей жителям Непала.

По данным делегации Евросоюза, сейчас в Непале пропавшими без вести числятся 66 граждан стран ЕС. Половина из них - граждане Латвии.

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Барканс отметил, что за три недели работы в Непале большое значение имели личные контакты с местными властями, партнерами и посольствами других стран. Это помогало постоянно держать тему пропавших граждан Латвии в центре внимания.

Латвийская сторона также использовала возможности и ресурсы посольств других стран, чтобы получить информацию о пропавших. Однако сейчас у всех вовлеченных сторон примерно одинаковый объем информации.

Возвращение Барканса в Латвию не означает прекращения консульской работы. Почетный консул Латвии продолжит работу в Непале. Консульский департамент МИД также продолжит сотрудничество с властями Непала, посольствами других стран и родственниками пропавших.

Барканс подчеркнул, что латвийская сторона будет делать все возможное, чтобы дать родственникам хотя бы какие-то ответы на тему того, что произошло с их близкими.