24 сентября 2026, 14:00 Mixnews\LETA

Не только пенсионерам: кому с ноября могут увеличить помощь на оплату жилья

Не только пенсионерам: кому с ноября могут увеличить помощь на оплату жилья

С 1 ноября в Латвии расширяется поддержка жителей при оплате жилья. Повышенное жилищное пособие получат пенсионеры, люди с инвалидностью и семьи с детьми, но изменения затронут и другие домохозяйства с невысокими доходами. Причем некоторым жителям, которым раньше пособие не полагалось, этой зимой имеет смысл проверить свое право на помощь заново.

В четверг, 24 сентября, Сейм в окончательном чтении принял поправки к Закону о социальных услугах и социальной помощи. Повышенные коэффициенты при расчете жилищного пособия будут действовать всю отопительную зиму - с 1 ноября 2026 года по 30 апреля 2027 года.

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Причина - ожидаемый рост расходов на отопление в отдельных регионах Латвии.

Но что это решение означает для обычного человека и кому действительно могут начать платить больше?

Больше всего выиграют одинокие пенсионеры и люди с инвалидностью

Самый высокий коэффициент предусмотрен для одиноко проживающих людей пенсионного возраста и одиноко проживающих людей с инвалидностью.

Для них коэффициент при расчете пособия повышается с 2,1 до 2,5.

Для домохозяйств, состоящих только из пенсионеров или людей с инвалидностью, будет применяться коэффициент 2 вместо 1,7.

Это не означает, что каждому пенсионеру автоматически прибавят одну и ту же фиксированную сумму. Жилищное пособие рассчитывается индивидуально - исходя из доходов семьи и признанных расходов на жилье.

Семьям с детьми тоже стоит обратить внимание

Отдельно выделены семьи с детьми.

Коэффициент 2 будет применяться к домохозяйствам, где есть дети младше 18 лет, а также молодые люди до 24 лет, если они продолжают получать общее, профессиональное или высшее образование.

Это особенно существенно для семей, которые до сих пор находились чуть выше границы, позволяющей рассчитывать на помощь.

Повышение коэффициента фактически расширяет круг потенциальных получателей: при одинаковых доходах и счетах за квартиру новая формула может дать право на пособие там, где прежний расчет давал нулевой результат.

А если вы не пенсионер и у вас нет детей?

Это, пожалуй, самое интересное изменение.

Поддержка предназначена не только пенсионерам, людям с инвалидностью и семьям с детьми. Для остальных домохозяйств коэффициент также повышается - с 1,3 до 1,7.

То есть обратиться за расчетом могут, например, одиноко живущий человек трудоспособного возраста с небольшим доходом или семья без детей, если расходы на жилье оказываются слишком высокими относительно доходов.

Сам факт низкой зарплаты еще не означает автоматического назначения пособия. Социальная служба оценивает материальное положение домохозяйства, его доходы и нормативно признаваемые расходы на жилье.

При расчете учитываются не только отопление и квартплата. В предусмотренных правилами пределах в расходы могут входить аренда или обслуживание жилья, отопление и горячая вода, электричество, газ, водоснабжение, канализация, вывоз мусора, а также некоторые расходы на связь и интернет.

Сколько прибавят?

Единой суммы вроде «плюс 50 евро всем» не будет.

Однако расчеты Министерства благосостояния позволяют понять масштаб изменений. Сейчас средний размер жилищного пособия составляет 149,19 евро на человека в месяц. После введения повышенных коэффициентов прогнозируется рост до 174,11 евро.

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То есть среднее увеличение составляет примерно 25 евро на человека в месяц.

Для конкретного домохозяйства результат может заметно отличаться - все зависит от состава семьи, доходов и счетов за жилье.

Есть и более широкая оценка Министерства климата и энергетики: ведомство рассчитывает, что расширение поддержки позволит претендовать на нее дополнительно десяткам тысяч домохозяйств, а увеличение помощи может составлять 40–70 евро в месяц на одного члена домохозяйства. На эти цели министерство предусмотрело возможность направить дополнительные 10 млн евро.

При этом эти оценки не стоит путать: Министерство благосостояния приводит прогноз среднего фактического размера пособия и числа его получателей, тогда как Министерство климата и энергетики оценивает более широкий потенциальный охват расширенной поддержки.

Уже получаете пособие? Новое заявление не потребуется

Есть хорошая новость для тех, кому жилищное пособие уже назначено.

Идти в социальную службу только ради увеличения выплаты не нужно. Если материальное положение домохозяйства уже оценено и пособие назначено, муниципальная социальная служба должна провести перерасчет самостоятельно с применением новых коэффициентов.

А вот тем, кто сейчас пособие не получает, ситуация интереснее.

Министерство благосостояния прямо призывает жителей, которые раньше не соответствовали критериям, но столкнутся с высокими расходами на жилье в отопительный сезон, обратиться в социальную службу своего самоуправления и проверить право на помощь.

Иными словами, прежний отказ или отсутствие права на пособие еще не означает, что этой зимой ситуация останется такой же.

Почему помощь увеличивают именно сейчас

Главная причина - отопительный сезон.

По данным Министерства климата и энергетики, в сентябре средний тариф на тепло в Латвии составлял около 86 евро за МВт·ч, примерно на 4% больше, чем в начале года.

В крупных городах средний тариф ниже - около 78 евро за МВт·ч. Но в небольших системах теплоснабжения, где сложнее менять виды топлива или закупки проводились на менее выгодных условиях, рост расходов может оказаться значительно сильнее среднего по стране.

При этом ситуация с энергоресурсами сейчас гораздо стабильнее, чем во время энергетического кризиса 2022 года: теплоснабжающие предприятия диверсифицировали топливо, а запасы природного газа оцениваются как достаточные.

Поэтому государство выбрало не всеобщую компенсацию счетов за отопление, а адресную помощь тем домохозяйствам, для которых расходы на жилье становятся слишком тяжелыми.

Главное: кому в ноябре стоит проверить свое право на пособие

В первую очередь это одиноко живущие пенсионеры и люди с инвалидностью, семьи пенсионеров, семьи с детьми и учащимися молодыми людьми до 24 лет. Но этим список не заканчивается: обратиться за расчетом стоит и другим домохозяйствам с невысокими доходами и большими расходами на жилье, поскольку для них коэффициент тоже повышается.

По прогнозу Министерства благосостояния, среднее число получателей пособия в месяц увеличится с 35 377 до 37 610 человек.

А значит, главное практическое изменение с 1 ноября состоит не только в том, что кому-то начнут платить больше. У части жителей Латвии этой зимой может впервые появиться право на жилищное пособие.

 

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