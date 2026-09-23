23 сентября 2026, 14:58

Владельцев собак предупредили об угрозе после исследований лис под Ригой

Владельцев собак предупредили об угрозе после исследований лис под Ригой

Под Ригой у лис лабораторно подтвердили чуму плотоядных - заразную вирусную инфекцию, которая представляет опасность прежде всего для собак. Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) призывает владельцев питомцев проверить вакцинацию и соблюдать осторожность во время прогулок в лесу.

Заражённых животных обнаружили в Адажском крае. Лис отправили на исследования после сообщений жителей об их необычном поведении: люди заподозрили возможное бешенство. Однако анализы его не подтвердили, зато выявили чуму плотоядных и возбудитель листериоза.

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Во время прогулок собаку рекомендуют держать на поводке, не позволяя ей приближаться к лисам, другим диким животным, их трупам или выделениям. Если контакт всё же произошёл, необходимо как можно скорее обратиться к ветеринару.

Чума плотоядных может вызывать у собак нарушения дыхания и пищеварения, проблемы с координацией, судороги, дезориентацию и изменения поведения. Наиболее восприимчивы к инфекции молодые собаки в возрасте до года. Для людей заболевание не представляет опасности.

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«Чума плотоядных и листериоз не являются новыми заболеваниями - их возбудители и ранее выявлялись среди животных в Латвии. Среди домашних животных наиболее восприимчивы молодые собаки в возрасте до года и пушные звери в возрасте до пяти месяцев. У других видов животных и у людей вирус чумы плотоядных заболевания не вызывает», - комментирует PVD.

Отдельно специалисты обнаружили у лис возбудитель листериоза. Им могут болеть и животные, и люди, хотя заражение человека непосредственно от животного происходит редко.

Главным способом защиты собак от чумы плотоядных остаётся своевременная вакцинация. Владельцам стоит убедиться, что прививка питомца действительна, особенно если собака регулярно бывает в лесу.

PVD также напоминает, что к диким животным с необычным поведением нельзя приближаться или прикасаться к их трупам. Если лиса или другое дикое животное оказалось в населённом пункте, выглядит больным или погибло, об этом следует сообщить муниципальной полиции. При необходимости самоуправление привлечёт специалистов PVD.

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