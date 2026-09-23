В Риге временно изменятся маршруты автобусов 36, 56, 63 и N4: что нужно знать пассажирам

LSM

В Риге с 23 сентября и до окончания работ на сетях водоснабжения и канализации изменятся маршруты автобусов 36, 56, 63 и ночного автобуса N4. Об этом сообщает Rīgas satiksme.

Автобус №36 в направлении Иманты будет следовать до Анниньмуйжас бульвара, затем свернет на этот же бульвар и проследует до Юрмалас гатве. Далее автобус поедет в обратном направлении по Анниньмуйжас бульвару, улице Зентенес и Курземес проспекту до конечной остановки в Иманте.

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В направлении Даугавгривы, Вакарбулли и остановки «Attīrīšanas iekārtas» автобус будет отправляться от конечной в Иманте и следовать по Курземес проспекту, улице Зентенес и Анниньмуйжас бульвару до Юрмалас гатве. Далее развернется и продолжит движение по обычному маршруту.

Автобус №56 в направлении Зиепниеккалнса будет следовать до Анниньмуйжас бульвара, затем до Юрмалас гатве. Далее автобус развернется и продолжит путь по Анниньмуйжас бульвару, улице Зентенес, Курземес проспекту и улице Золитудес.

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В направлении Даугавгривы автобус будет следовать до улицы Золитудес, затем по улице Зентенес, Курземес проспекту и Анниньмуйжас бульвару до Юрмалас гатве. Далее - по обычному маршруту.

Автобус №63 в направлении Шампетера будет следовать до Юрмалас гатве, затем по Юрмалас гатве, Анниньмуйжас бульвару, улице Зентенес, Курземес проспекту и улице Золитудес. Далее автобус вернется на обычный маршрут.

В направлении Межциемса автобус будет следовать до улицы Золитудес, затем по улицам Зентенес, Курземес проспекту, Анниньмуйжас бульвару и Юрмалас гатве. Далее - по обычному маршруту.

Ночной автобус N4 в обоих направлениях будет следовать до Анниньмуйжас бульвара, затем по нему до Юрмалас гатве. Далее он продолжит движение по Анниньмуйжас бульвару, улице Зентенес, Курземес проспекту и улице Золитудес.