23 сентября 2026, 19:57 Валерия Леонова

В Латвии введут налог 10% для небольших заработков: кто сможет воспользоваться новым порядком

В Латвии введут налог 10% для небольших заработков: кто сможет воспользоваться новым порядком

С 1 апреля 2027 года жителям Латвии, которые получают небольшой дополнительный доход от продажи товаров или оказания услуг, станет проще платить налоги. Сейм принял поправки, предусматривающие специальный налоговый режим со ставкой 10% от оборота и автоматизированным расчетом налоговых платежей.

Об этом сообщается на официальном сайте Сейма .

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При этом платить 10% вместо действующих налогов смогут далеко не все самозанятые. Закон устанавливает ряд ограничений, которые необходимо учитывать при выборе нового режима.

Кто сможет платить налог по ставке 10%

Новый порядок предназначен для физических лиц, ведущих хозяйственную деятельность в небольшом объеме.

Чтобы воспользоваться им, необходимо одновременно соответствовать следующим условиям:

  • Годовой оборот не должен превышать 12 000 евро.

  • Товары можно продавать, а услуги оказывать только другим физическим лицам.

  • Нельзя нанимать работников.

  • Нельзя одновременно вести другую хозяйственную деятельность.

Таким образом, воспользоваться новым режимом сможет, например, человек, который самостоятельно оказывает услуги нескольким частным клиентам в месяц и получает за это сравнительно небольшую плату.

Если же предприниматель выполняет заказы для предприятий, нанимает сотрудников или его годовой оборот превышает установленный предел, новый порядок ему не подойдет.

Важная особенность нового режима заключается в том, что налог в размере 10% будет рассчитываться со всего оборота, а не с прибыли.

Это означает, что расходы на материалы, инструменты, транспорт и другие необходимые для работы вещи не будут вычитаться из суммы, с которой рассчитывается налог.

Например, если человек получает 500 евро в месяц за частные уроки, его годовой оборот составит 6000 евро. Налог по ставке 10% составит 600 евро в год.

При максимально допустимом обороте 12 000 евро сумма налога составит 1200 евро.

Для сравнения, стандартная ставка налога на микропредприятия составляет 25% от оборота. При годовом обороте 6000 евро сумма такого налога составила бы 1500 евро.

Однако при выборе налогового режима важно учитывать не только ставку, но и реальные расходы на ведение деятельности.

Например, если человек получил за ремонт квартиры 1000 евро, но потратил 600 евро на материалы, налог в размере 100 евро все равно будет рассчитываться со всей полученной суммы. После вычета расходов и налога у него останется 300 евро.

Как будет происходить уплата налога

Одно из главных преимуществ новой системы - сокращение налоговой отчетности.

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Чтобы воспользоваться специальным режимом, человеку потребуется открыть счет доходов от хозяйственной деятельности (saimnieciskās darbības ieņēmumu konts).

Дальнейшее взаимодействие со Службой государственных доходов (СГД) будет в значительной степени автоматизировано.

Банк обеспечит передачу необходимой информации в СГД, а расчет и уплата налога будут осуществляться с использованием специального счета.

Налоговая служба будет учитывать оборот и уплаченные суммы, а также подготавливать необходимые данные для деклараций в Системе электронного декларирования (EDS).

Таким образом, человеку не придется самостоятельно выполнять значительную часть действий, связанных с расчетом налогов и подготовкой отчетности.

Здесь важно не путать новый налоговый режим с уже действующими льготами.

В Латвии существует особый порядок налогообложения доходов от продажи собранных в природе грибов, ягод, дикорастущих лекарственных растений и цветов, а также от сельскохозяйственного производства.

Согласно разъяснениям СГД, если совокупный годовой доход от этих видов деятельности не превышает 3000 евро, человек может не регистрировать хозяйственную деятельность и не платить подоходный налог с населения.

При этом полученные доходы необходимо учитывать, например записывая суммы продаж в тетрадь или электронную таблицу.

Если установленный предел превышен, необходимо в течение пяти рабочих дней зарегистрировать хозяйственную деятельность в СГД.

Для таких доходов уже предусмотрено отдельное освобождение от налогообложения в пределах 3000 евро в год.

Сколько человек смогут воспользоваться новым порядком

По оценке СГД, новый налоговый режим потенциально смогут использовать 1009 налогоплательщиков.

Ожидается, что дополнительные поступления в государственный и муниципальные бюджеты составят около 2,5 млн евро в год.

При этом внедрение новой системы потребует расходов. Согласно материалам СГД, адаптация информационных систем налоговой службы обойдется в 341 510 евро с учетом НДС. На проведение необходимых технических изменений потребуется не менее четырех месяцев.

Глава Бюджетно-финансовой (налоговой) комиссии Сейма Айва Виксна отметила, что цель изменений - уменьшить бюрократическую нагрузку на людей, которые ведут хоздеятельность в небольшом объеме, и создать более простые условия для легального получения доходов.

Вместе с тем ограничение оборота суммой 12 000 евро в год означает, что новый порядок подойдет не каждому мелкому предпринимателю.

Например, для человека, который постоянно занимается ремонтом квартир и получает более 1000 евро в месяц, установленный предел может оказаться слишком низким.

Новый режим начнет действовать 1 апреля 2027 года. До этой даты сохраняется действующий порядок налогообложения хозяйственной деятельности.

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