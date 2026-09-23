В Латвии введут налог 10% для небольших заработков: кто сможет воспользоваться новым порядком

С 1 апреля 2027 года жителям Латвии, которые получают небольшой дополнительный доход от продажи товаров или оказания услуг, станет проще платить налоги. Сейм принял поправки, предусматривающие специальный налоговый режим со ставкой 10% от оборота и автоматизированным расчетом налоговых платежей.

Об этом сообщается на официальном сайте Сейма .

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Новый порядок рассчитан прежде всего на людей, которые самостоятельно выполняют небольшие заказы, продают товары или подрабатывают в свободное от основной работы время. Например, дают частные уроки, ухаживают за садами, оказывают парикмахерские услуги или занимаются мелким ремонтом.

При этом платить 10% вместо действующих налогов смогут далеко не все самозанятые. Закон устанавливает ряд ограничений, которые необходимо учитывать при выборе нового режима.

Кто сможет платить налог по ставке 10%

Новый порядок предназначен для физических лиц, ведущих хозяйственную деятельность в небольшом объеме.

Чтобы воспользоваться им, необходимо одновременно соответствовать следующим условиям:

Годовой оборот не должен превышать 12 000 евро.

Товары можно продавать, а услуги оказывать только другим физическим лицам.

Нельзя нанимать работников.

Нельзя одновременно вести другую хозяйственную деятельность.

Таким образом, воспользоваться новым режимом сможет, например, человек, который самостоятельно оказывает услуги нескольким частным клиентам в месяц и получает за это сравнительно небольшую плату.

Если же предприниматель выполняет заказы для предприятий, нанимает сотрудников или его годовой оборот превышает установленный предел, новый порядок ему не подойдет.

Сколько придется платить: примеры расчета

Важная особенность нового режима заключается в том, что налог в размере 10% будет рассчитываться со всего оборота, а не с прибыли.

Это означает, что расходы на материалы, инструменты, транспорт и другие необходимые для работы вещи не будут вычитаться из суммы, с которой рассчитывается налог.

Например, если человек получает 500 евро в месяц за частные уроки, его годовой оборот составит 6000 евро. Налог по ставке 10% составит 600 евро в год.

При максимально допустимом обороте 12 000 евро сумма налога составит 1200 евро.

Для сравнения, стандартная ставка налога на микропредприятия составляет 25% от оборота. При годовом обороте 6000 евро сумма такого налога составила бы 1500 евро.

Однако при выборе налогового режима важно учитывать не только ставку, но и реальные расходы на ведение деятельности.

Например, если человек получил за ремонт квартиры 1000 евро, но потратил 600 евро на материалы, налог в размере 100 евро все равно будет рассчитываться со всей полученной суммы. После вычета расходов и налога у него останется 300 евро.

Как будет происходить уплата налога

Одно из главных преимуществ новой системы - сокращение налоговой отчетности.

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Чтобы воспользоваться специальным режимом, человеку потребуется открыть счет доходов от хозяйственной деятельности (saimnieciskās darbības ieņēmumu konts).

Дальнейшее взаимодействие со Службой государственных доходов (СГД) будет в значительной степени автоматизировано.

Банк обеспечит передачу необходимой информации в СГД, а расчет и уплата налога будут осуществляться с использованием специального счета.

Налоговая служба будет учитывать оборот и уплаченные суммы, а также подготавливать необходимые данные для деклараций в Системе электронного декларирования (EDS).

Таким образом, человеку не придется самостоятельно выполнять значительную часть действий, связанных с расчетом налогов и подготовкой отчетности.

А что с бабушками, которые продают цветы и ягоды

Здесь важно не путать новый налоговый режим с уже действующими льготами.

В Латвии существует особый порядок налогообложения доходов от продажи собранных в природе грибов, ягод, дикорастущих лекарственных растений и цветов, а также от сельскохозяйственного производства.

Согласно разъяснениям СГД, если совокупный годовой доход от этих видов деятельности не превышает 3000 евро, человек может не регистрировать хозяйственную деятельность и не платить подоходный налог с населения.

При этом полученные доходы необходимо учитывать, например записывая суммы продаж в тетрадь или электронную таблицу.

Если установленный предел превышен, необходимо в течение пяти рабочих дней зарегистрировать хозяйственную деятельность в СГД.

Следовательно, новый налог в размере 10% не означает, что с 1 апреля 2027 года каждый пенсионер, продающий собранные в лесу грибы или ягоды, автоматически должен будет платить налог с выручки.

Для таких доходов уже предусмотрено отдельное освобождение от налогообложения в пределах 3000 евро в год.

Сколько человек смогут воспользоваться новым порядком

По оценке СГД, новый налоговый режим потенциально смогут использовать 1009 налогоплательщиков.

Ожидается, что дополнительные поступления в государственный и муниципальные бюджеты составят около 2,5 млн евро в год.

При этом внедрение новой системы потребует расходов. Согласно материалам СГД, адаптация информационных систем налоговой службы обойдется в 341 510 евро с учетом НДС. На проведение необходимых технических изменений потребуется не менее четырех месяцев.

Глава Бюджетно-финансовой (налоговой) комиссии Сейма Айва Виксна отметила, что цель изменений - уменьшить бюрократическую нагрузку на людей, которые ведут хоздеятельность в небольшом объеме, и создать более простые условия для легального получения доходов.

Вместе с тем ограничение оборота суммой 12 000 евро в год означает, что новый порядок подойдет не каждому мелкому предпринимателю.

Например, для человека, который постоянно занимается ремонтом квартир и получает более 1000 евро в месяц, установленный предел может оказаться слишком низким.

Новый режим начнет действовать 1 апреля 2027 года. До этой даты сохраняется действующий порядок налогообложения хозяйственной деятельности.