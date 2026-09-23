В Латвии 13-летний подросток пытался скрыться от полиции на автомобиле со скоростью 187 км/ч

В Мадонском крае полиция задержала 13-летнего подростка, который без разрешения отца взял семейный автомобиль Audi и попытался скрыться от стражей порядка. Во время погони скорость машины достигала 187 км/ч. Об этом агентству LETA сообщили в Государственной полиции.

Инцидент произошел 18 сентября около 17:00 в Мадоне. На улице Лаздонас полицейские попытались остановить автомобиль Audi, однако водитель проигнорировал их требование и продолжил движение.

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Проехав по улицам Рупниецибас и Саулес, нарушитель направился в сторону Цесвайне по автодороге Плявиняс - Гулбене.

Во время погони водитель вел себя агрессивно, грубо нарушал правила дорожного движения и создавал опасность для других участников движения. Он значительно превышал разрешенную скорость как в населенных пунктах, так и за их пределами. На отдельных участках автомобиль разгонялся до 187 км/ч.

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Около 17:20 Audi остановился на улице Аугуста Саулиеша в Цесвайне, неподалеку от стадиона.

При проверке выяснилось, что за рулем находился мальчик 2013 года рождения. Подросток признался, что без ведома отца взял ключи от автомобиля, чтобы покататься.

По факту произошедшего начата ведомственная проверка. Материалы дела будут рассмотрены в соответствии с требованиями законодательства. Полиция оценит как действия самого подростка, так и ответственность родителей за надзор за ребенком.