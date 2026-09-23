23 сентября 2026, 13:27

Ульяна Семёнова завещала музею спортивные реликвии на сотни тысяч евро

Ульяна Семёнова завещала музею спортивные реликвии на сотни тысяч евро

В Музее спорта открылась выставка, посвящённая Ульяне Семёновой, одной из самых выдающихся баскетболисток в истории Латвии. В коллекцию вошли личные и спортивные вещи легендарной спортсменки, включая перстень члена Зала славы баскетбола, стоимость которого оценивается в сотни тысяч евро.

Передачу наследия в музей Семёнова решила оформить ещё несколько лет назад. После выставки 2017 года она составила завещание, по которому её коллекция должна была перейти музею.

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«В 2017 году уже проходила выставка, посвященная ей, и после нее Уля сказала: «Агра, я все передам музею». Она тут же составила завещание. Позже в него вносились незначительные правки, но документ был создан сразу и вступил в силу. Огромное, просто огромное спасибо Уле», - сказала в интервью Латвийскому телевидению директор Латвийского музея спорта Агра Бруне.

Среди переданных предметов - спортивная обувь Семёновой и другие артефакты, связанные с её карьерой. Особое место занимает перстень члена Зала славы баскетбола, который считается самой ценной частью коллекции.

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К открытию выставки Музей спорта продолжил сотрудничество с Latvijas Pasts. В честь Семёновой выпустили специальный почтовый блок номиналом 4,41 евро. Тираж составил 4000 экземпляров.

Главные достижения Семёновой связаны с олимпийскими играми, чемпионатами мира и Европы. Большую часть клубной карьеры она провела в «ТТТ-Риге», которая 18 раз становилась чемпионом Европы среди клубов - этот результат занесён в Книгу рекордов Гиннесса.

После завершения карьеры Семёнова стала вице-президентом Латвийского олимпийского комитета, а позже возглавила социальный фонд ЛОК. Она помогала бывшим спортсменам не только решать практические вопросы, но и справляться с одиночеством.

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