Сентябрьский опрос показал расклад сил перед выборами в Сейм

Сентябрьский опрос Latvijas fakti и SIA Faktu logs показывает, что 5% барьер на выборах в Сейм сейчас смогли бы преодолеть семь политических сил. При этом расстановка заметно отличается от августовской: одни объединения укрепили позиции, а другие оказались ниже проходного уровня.

В исследовании участвовали 1 018 граждан Латвии. Лидером остается Apvienotais saraksts - его готовы поддержать 15,9% опрошенных против 15,6% месяцем ранее. Второе место занимает Latvija pirmajā vietā Айна́рса Шлесерса, показатель которой вырос с 8,3% до 8,6%.

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Progresīvie поднялись на третью позицию. За месяц их поддержка увеличилась с 7,1% до 8,3%. Далее следуют Zaļo un Zemnieku savienība с 7,1% и Nacionālā apvienība с 6% - месяц назад их показатели составляли 6,9% и 7,3% соответственно.

Suverēnā vara / Apvienība jaunlatvieši занимает шестое место с результатом 5,9%. В августе объединение поддерживали 6,3% участников опроса.

Главное изменение в нижней части проходной зоны произошло с Jaunā vienotība. Еще месяц назад политическую силу поддерживали 5,9% респондентов, однако в сентябре ее показатель снизился до 4,2%. Таким образом, по результатам нынешнего исследования она не преодолевает 5% барьер.

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Остальные участники опроса также остаются ниже необходимого уровня. Latvijas attīstībai, Mēs mainām noteikumus и Stabilitātei! получили по 2,2%, Saskaņas Centrs - 1,8%. Austošā Saule Latvijai, Gobzema saraksts и Jaunā konservatīvā partija набрали по 1% или менее.

При этом среди избирателей, которые уже определились со своим выбором, показатели заметно выше. Apvienotais saraksts получает в этой группе 23,8%, Latvija pirmajā vietā - 12,9%, Progresīvie - 12,4%, Zaļo un Zemnieku savienība - 10,6%, Nacionālā apvienība - 8,9%, Suverēnā vara / Apvienība jaunlatvieši - 8,7%, а Jaunā vienotība - 6,2%.

Исследователи отдельно учитывают, что часть респондентов пока не определилась с выбором, а некоторые не планируют участвовать в голосовании. Поэтому данные среди определившихся показывают структуру уже сформировавшихся предпочтений, но не отражают всех участников исследования.

Выборы 15-го Сейма пройдут 3 октября. Всего зарегистрировано 14 списков кандидатов.