Пропавшие в Непале оставили семьям не только боль, но и юридические проблемы

Родственники латвийцев, пропавших после стихийного бедствия в Непале, столкнулись не только с необходимостью искать близких, но и с целым рядом юридических проблем. Бесплатную помощь семьям оказывают более 30 присяжных адвокатов, сейчас они сопровождают около 15 дел.

Координирует эту работу член Совета присяжных адвокатов Алдис Лиепиньш. По его словам, родственникам прежде всего приходится решать вопросы, связанные с имуществом и финансовыми делами пропавших.

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Одна из самых распространенных проблем - необходимость установить попечительство над имуществом человека, о судьбе которого пока ничего не известно. Несколько таких заявлений уже находятся в судах, причем рассмотрение дел, по словам Лиепиньша, проходит достаточно быстро.

Отдельная сложность возникает, если пропавший был единственным членом правления компании. В таком случае родственникам приходится искать законный способ обеспечить дальнейшую работу предприятия, пока судьба человека остается неизвестной.

«В обычной жизни вполне понятно: если сын берет мамину кредитную карту, чтобы за что-то заплатить или снять деньги, в быту это считается нормой. Но с точки зрения уголовного права здесь возникают значительные риски, связанные с использованием чужой платежной карты, PIN-кода или других средств аутентификации. И с этим нужно быть очень осторожными, так как полиция и прокуратура слезам не верят. Закон есть закон. Поэтому самый частый вопрос, с которым к нам обращаются, - это установление попечительства над имуществом отсутствующего лица. Мы помогаем с подготовкой заявления, несколько дел уже находятся в судах. Суды назначают рассмотрение этих дел достаточно своевременно», - рассказал Лиепиньш.

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Юридические вопросы могут выходить и за пределы Латвии. Это происходит, когда родственники живут в разных странах, имущество пропавшего находится за рубежом или доверенности были оформлены в другой стране и требуют легализации.

Возможность получить бесплатную юридическую помощь появилась около двух недель назад. Основная часть обращений поступила вскоре после ее запуска, однако адвокаты продолжают принимать родственников, которым необходима консультация или помощь с оформлением документов.

Для установления личности пропавших родственники также предоставили образцы ДНК, которые были отправлены в Непал.

Параллельно в Латвии собирают средства для семей. Родственники организовали аукцион работ, которые пожертвовали художники. Сначала произведения выставят в торговом центре Spice, а после 11 октября планируется провести сам аукцион. Вырученные средства передадут 15 семьям пропавших, которые заявили о необходимости такой поддержки.

26 августа Непал охватили масштабные наводнения, а в расположенном неподалеку Тибете произошли грязевые оползни. Среди пропавших без вести оказались 33 гражданина Латвии.