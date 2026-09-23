23 сентября 2026, 13:58

Покупка лицензий на рыбалку изменится, а требования к отчётам ужесточат

Покупка лицензий на рыбалку изменится, а требования к отчётам ужесточат

Кабинет министров утвердил изменения в правилах лицензионной рыбалки, ловли раков и подводной охоты. Организаторам обещают меньше бумажной работы, а рыбакам придётся внимательнее относиться к отчётам об улове: без сведений о предыдущей лицензии новую могут не продать.

Главное изменение касается отчётности. Самоуправлениям, обществам и другим организаторам больше не потребуется подавать несколько отдельных отчётов. Информация будет передаваться через Интегрированную систему контроля и информации рыбного хозяйства Латвии.

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Отчёт о проведённой за год лицензионной рыбалке, ловле раков и подводной охоте организаторы должны будут подавать один раз в год - до 31 января. В нём укажут данные об уловах, природоохранных и контрольных мероприятиях, пополнении рыбных запасов и развитии инфраструктуры.

Изменится и порядок выдачи следующих лицензий. Если рыбак не отчитался об использовании предыдущей, организатор или продавец сможет отказать ему в новой лицензии. Получить её можно будет после предоставления недостающего отчёта.

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За теми, кто продолжит игнорировать это требование, установят дополнительный контроль. Организаторы должны будут не реже одного раза в месяц сообщать о таких случаях учреждениям, отвечающим за охрану рыбных ресурсов и надзор.

Отдельные изменения касаются языка информации для рыбаков. Русский язык исключили из числа обязательных: организаторы должны предоставлять сведения о покупке лицензий и местах общего доступа к водоёмам на латышском, а для иностранных туристов - на английском и при необходимости на других официальных языках Евросоюза.

При этом новые правила не запрещают добровольно публиковать такую информацию на русском языке. Обязанности делать это больше не будет.

Изменится также порядок перечисления части доходов от продажи лицензий в основной государственный бюджет. Эти средства разрешат перечислять один раз в год вместо двух.

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