Иностранцев в Латвии ждут новые ограничения для работы и учебы

Правительство Латвии концептуально одобрило первый в истории страны план миграционной политики. Документ предусматривает квоты для граждан третьих стран, новые ограничения для иностранных работников и более жесткие требования к студентам. При этом окончательных решений по большинству мер пока нет - для их реализации потребуются дополнительные обсуждения и изменения законодательства.

Один из ключевых пунктов касается количества граждан третьих стран, которым будет разрешено въезжать и находиться в Латвии. Конкретные параметры квот еще предстоит определить правилами Кабинета министров.

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Отдельные ограничения затронут рынок труда. Власти планируют сократить возможности для граждан третьих стран работать в качестве самозанятых, а также усилить контроль за компаниями-посредниками, которые занимаются трудоустройством иностранцев. Отдельно предусмотрены более строгие проверки права на работу для иностранцев, занятых через платформы Bolt и Wolt.

Изменения коснутся и высшего образования. Для студентов из третьих стран хотят установить более жесткие требования к поступлению и посещаемости. В частности, предлагается обязать иностранных студентов посещать не менее 70% занятий, а тех, кто без уважительной причины пропустил более трех дней в течение учебного года, - отчислять.

Ответственность может коснуться и самих вузов. За существенные нарушения правил приема иностранных студентов предлагается предусмотреть возможность аннулирования аккредитации. Кроме того, планируется ограничить сотрудничество учебных заведений с агентствами, занимающимися привлечением студентов из третьих стран.

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Отдельное направление связано с национальной безопасностью. Власти хотят определить страны, из которых Латвия будет целенаправленно привлекать иностранных студентов, установить более строгие критерии для их обучения и усилить контроль за студентами из третьих стран во время учебы и после выпуска.

Еще одна мера предполагает поправки к Уголовному закону. Они должны установить ответственность за сознательную физическую или информационную поддержку иностранного государства или лиц, действующих в его интересах, при использовании миграции как инструмента давления и других гибридных угроз против Латвии.

Документ подготовили с учетом выводов парламентской следственной комиссии Сейма по вопросам иммиграции. В ее итоговом отчете содержался ряд рекомендаций по совершенствованию миграционной политики и контроля.

При этом правительство подчеркивает, что одобрение плана не означает автоматического введения всех предложенных мер. Премьер-министр Андрис Кулбергс заявил, что главная задача - сформировать осмысленную миграционную политику, а конкретные решения еще предстоит разработать.

Министры также признали, что некоторые положения будет сложно реализовать быстро. Дальнейшие обсуждения должны определить, как именно новые правила будут работать на рынке труда, в сфере образования и в борьбе с нелегальной миграцией.