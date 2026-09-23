Дождливая среда: +16 °C и мало солнца

LSM

Сегодня в Латвии временами будет идти дождь, небо в основном будет облачным. Температура воздуха днем составит +11…+16 градусов, прогнозируют синоптики.

До полудня на западе Курземе ожидается солнечная погода. Ветер постепенно ослабеет. В Латгале и Видземе он сменит направление на восточное, а на побережье Курземе возможны северные порывы до 15 метров в секунду.

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В Риге самое большое количество осадков ожидается утром. Будет дуть порывистый северный ветер, который во второй половине дня ослабеет, местами ожидается штиль.

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Температура воздуха в столице составит +13…+14 градусов.

Погоду в Латвии определяет циклон. Атмосферное давление у поверхности моря составляет от 1011 гектопаскалей в Латгале до 1019 гектопаскалей в Курземе.