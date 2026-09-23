23 сентября 2026, 09:05 mixnews.lv/leta.lv

Дождливая среда: +16 °C и мало солнца

Дождливая среда: +16 °C и мало солнца
LSM

Сегодня в Латвии временами будет идти дождь, небо в основном будет облачным. Температура воздуха днем составит +11…+16 градусов, прогнозируют синоптики.

До полудня на западе Курземе ожидается солнечная погода. Ветер постепенно ослабеет. В Латгале и Видземе он сменит направление на восточное, а на побережье Курземе возможны северные порывы до 15 метров в секунду.

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В Риге самое большое количество осадков ожидается утром. Будет дуть порывистый северный ветер, который во второй половине дня ослабеет, местами ожидается штиль.

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Температура воздуха в столице составит +13…+14 градусов.

Погоду в Латвии определяет циклон. Атмосферное давление у поверхности моря составляет от 1011 гектопаскалей в Латгале до 1019 гектопаскалей в Курземе.

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Латвия

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Дождливая среда: +16 °C и мало солнца
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ЧП

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В Индонезии перевернулся паром с 243 пассажирами: 140 человек пропали без вести

Бизнес

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Сейм готовит новый налог в 10% для небольших дополнительных доходов
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+ОПРОС
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Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
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9 сентября, 13:59 13:59
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
Рижский молочный комбинат уходит эстонской Agrone вместе с «Карумсом»
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Эстония продает почтового гиганта Omniva: что изменится для клиентов
Рижский молочный комбинат уходит эстонской Agrone вместе с «Карумсом»
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Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
Рижский молочный комбинат уходит эстонской Agrone вместе с «Карумсом»
24 августа, 08:58 08:58
Ливни в Бразилии могут сделать качественную арабику дефицитной
Рижский молочный комбинат уходит эстонской Agrone вместе с «Карумсом»
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Культура

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Дж. Р. Р. Толкина увековечат в Вестминстерском аббатстве: его мемориал станет «лесом историй»
ИИ-актриса Тилли Норвуд внезапно заговорила на кантонском во время интервью
22 сентября, 14:29
Фильм «Уля» за первые дни проката в Латвии посмотрели более 22 тысяч зрителей
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22 сентября, 10:28
«Спасибо, что скопировала мою песню»: Аманда Лир обвинила Майли Сайрус в плагиате
22 сентября, 09:34
Брэд Питт снова Клифф Бут: вышел первый полноценный трейлер продолжения «Однажды… в Голливуде»
22 сентября, 07:42
15 латвийских фильмов, которые впервые покажут на RIGA IFF: что стоит увидеть
21 сентября, 16:35
В Вильнюсе обсудят историю и будущее русских театров Балтии: Латвию представит театровед Байба Кална-Пуките
21 сентября, 15:05
Новая «Обитель зла» переписала кассовый рекорд франшизы - 108,3 млн долларов за стартовый уик-энд
21 сентября, 10:28
ИИ-актриса Тилли Норвуд внезапно заговорила на кантонском во время интервью

Mixer

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Медный ключ повернётся в нужный миг: какие знаки цыганского гороскопа откроют дверь к полезным переменам 23 сентября 2026 года
23 сентября, 08:02
12, 36, 80: что связывает числа, которые так быстро растут?
23 сентября, 07:27
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Зеленая Лампа

«Зеленая лампа»: для Маркуса и Алекса собрана половина суммы. Акция помощи продолжается
22 сентября, 13:29
«Зеленая лампа»: для братиков Алекса и Маркуса собрано более 7 тысяч евро
«Зеленая лампа»: для Маркуса и Алекса собрана половина суммы. Акция помощи продолжается
21 сентября, 23:57
«Зеленая лампа»: 7-летний Матвей очень хочет говорить, но пока не умеет. Нужна помощь
«Зеленая лампа»: для Маркуса и Алекса собрана половина суммы. Акция помощи продолжается
21 сентября, 16:59
«Зеленая лампа»: семье братиков Маркуса и Алекса нужна помощь для оплаты лечения
18 сентября, 13:58
«Зеленая лампа»: братикам Маркусу и Алексу из Кекавы нужна помощь
17 сентября, 16:59
«Зеленая лампа»: семье Маркуса и Алекса нужна помощь для оплаты терапии мальчикам
16 сентября, 11:27
«Зеленая лампа»: братикам из Кекавского края нужна помощь для оплаты годового курса терапии
15 сентября, 12:28
«Зеленая лампа»: семье Маркуса и Алекса из Кекавы нужна помощь для лечения сыновей
14 сентября, 16:58
«Зеленая лампа»: для Маркуса и Алекса собрана половина суммы. Акция помощи продолжается

Спорт

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20 сентября, 20:24
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Роналду может стать совладельцем клуба «Аль-Наср», за который сам играет
20 сентября, 18:08
Всего одна секунда решила всё: кенийка Агнес Нгетич побила мировой рекорд в полумарафоне
Роналду может стать совладельцем клуба «Аль-Наср», за который сам играет
20 сентября, 11:36
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19 сентября, 20:59
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19 сентября, 19:37
Олимпийские гребцы будут соревноваться на реке с крокодилами: в Австралии утвердили необычную трассу
18 сентября, 11:54
Австралийская спортсменка отказалась от победы после инцидента с диареей на гонке
16 сентября, 20:28
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