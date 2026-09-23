airBaltic отменяет прямые рейсы Рига - Дубай: что делать тем, кто купил билеты

Латвийская национальная авиакомпания airBaltic с зимнего сезона прекратит прямые рейсы между Ригой и Дубаем (ОАЭ), сообщает агентство LETA.

Ранее airBaltic сообщала о прекращении в зимнем сезоне полетов по 14 маршрутам. Шесть из них - из Риги: в Фару (Португалия), Киттиля (Финляндия), Любляну (Словения), на Мальту, в Марракеш (Марокко) и Зальцбург (Австрия). При этом рейсы в Любляну возобновятся в летнем сезоне.

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Дополнительно авиакомпания приняла решение также прекратить зимой прямые Рига - Дубай. В компании объяснили, что решение принято после комплексной оценки нескольких факторов, в том числе с учетом текущей ситуации в регионе и возможных операционных ограничений, которые могут повлиять на обычно используемые маршруты в Дубай и обратно.

При этом airBaltic продолжит сотрудничество с авиакомпаниями-партнерами и предложит пассажирам варианты перелета с пересадкой.

Пассажирам, которые уже забронировали рейсы в Дубай или из Дубая, предложат альтернативные варианты поездки. В том числе можно будет изменить бронирование на другой маршрут airBaltic, получить возврат денег или воспользоваться стыковочным рейсом в Дубай в сотрудничестве с авиакомпаниями-партнерами.

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С пассажирами, купившими билеты непосредственно у airBaltic, авиакомпания свяжется индивидуально и предоставит дополнительную информацию о бронировании и доступных вариантах. Пассажирам, которые приобрели билеты через туристическое агентство, рекомендуют обратиться в соответствующее агентство за помощью.

Ранее airBaltic также сообщала о сокращении частоты полетов по нескольким маршрутам в зимнем сезоне. На маршруте Рига - Копенгаген количество рейсов сократится на три в неделю, а на маршрутах из Риги в Стокгольм, Франкфурт и Тампере - на два рейса в неделю. Еще по одному рейсу в неделю станет меньше на нескольких других направлениях, в том числе из Риги в Биллунн, Осло, Бухарест и Шарм-эш-Шейх.

LETA ранее сообщала, что airBaltic начала реструктуризацию финансовых обязательств в соответствии с процедурой Chapter 11, предусмотренной законодательством США.