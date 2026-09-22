22 сентября 2026, 08:24 Mixnews\LETA

Во вторник Латвию разделит погода: где будет солнечно, а куда придут дожди

Во вторник Латвию разделит погода: где будет солнечно, а куда придут дожди

Во вторник, 22 сентября, на большей части территории Латвии сохранится сухая погода. Дожди ожидаются главным образом в Латгалии, куда во второй половине дня с юго-востока придёт обширная зона осадков, сообщает LETA со ссылкой на прогноз синоптиков.

После рассеивания утреннего тумана во многих районах выглянет солнце. В Латгалии, напротив, небо преимущественно останется затянуто облаками.
Температура воздуха днём составит от +12…+14 градусов в Латгалии до +14…+18 градусов в остальных регионах страны.
Северный и северо-восточный ветер во второй половине дня усилится: порывы местами будут достигать 9–15 метров в секунду.

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В столице вторник пройдёт без дождя, солнце будет периодически сменяться облаками. Слабый северо-восточный ветер постепенно повернёт на северный и станет заметно сильнее. К вечеру у морского побережья порывы могут достигать 15 метров в секунду.
Максимальная температура воздуха в Риге составит +16…+17 градусов.

На погоду в регионе сейчас влияют сразу две крупные атмосферные системы: над Западной и Центральной Европой расположена область высокого давления, тогда как над Восточной Европой находится циклон с центром в районе границы Беларуси и России. Атмосферное давление в Латвии составляет 1014–1018 гектопаскалей на уровне моря.

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