В следующем году заморозят зарплаты премьера, министров и депутатов

Об этом премьер-министр сообщил журналистам во вторник.

Читайте нас также Google News Facebook

Он пояснил, что зарплаты будут заморожены для тех работников госуправления, чей базовый месячный оклад определяется путем ежегодного применения определенного коэффициента.

В Госканцелярии ранее агентству LETA пояснили, что при подготовке ежегодного проекта государственного бюджета могут быть приняты решения, способные ограничить размер повышения зарплат или полностью его заморозить.

Например, в законе о бюджете на 2025 год было установлено, что коэффициент индексации базового месячного оклада не может превышать 2,6%. Это означало, что, хотя в соответствии с установленным законом порядком расчета рост должен был быть больше, фактический рост был ограничен 2,6%.

В свою очередь, при подготовке бюджета на 2026 год было принято решение не повышать базовый месячный оклад, то есть рост был установлен в размере 0%. Таким образом, в 2026 году базовые месячные оклады сохранились на уровне 2025 года.

Замораживание зарплат еще на один год означает, что в 2027 году они останутся на уровне 2025 года.