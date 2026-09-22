22 сентября 2026, 15:59 Валерия Леонова/LETA

В следующем году заморозят зарплаты премьера, министров и депутатов

В следующем году заморозят зарплаты премьера, министров и депутатов

Премьер-министр Андрис Кулбергс подписал приказ о замораживании в следующем году зарплат для ряда работников государственного управления.

Об этом премьер-министр сообщил журналистам во вторник.

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Он пояснил, что зарплаты будут заморожены для тех работников госуправления, чей базовый месячный оклад определяется путем ежегодного применения определенного коэффициента.

В их число входят премьер-министр и министры, депутаты Сейма и ряд других государственных должностных лиц

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В Госканцелярии ранее агентству LETA пояснили, что при подготовке ежегодного проекта государственного бюджета могут быть приняты решения, способные ограничить размер повышения зарплат или полностью его заморозить.

Например, в законе о бюджете на 2025 год было установлено, что коэффициент индексации базового месячного оклада не может превышать 2,6%. Это означало, что, хотя в соответствии с установленным законом порядком расчета рост должен был быть больше, фактический рост был ограничен 2,6%.

В свою очередь, при подготовке бюджета на 2026 год было принято решение не повышать базовый месячный оклад, то есть рост был установлен в размере 0%. Таким образом, в 2026 году базовые месячные оклады сохранились на уровне 2025 года.

Замораживание зарплат еще на один год означает, что в 2027 году они останутся на уровне 2025 года.

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