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В Сейме призывают открыть временный мост через Даугаву до закрытия Вантового моста

В Сейме призывают открыть временный мост через Даугаву до закрытия Вантового моста

Комиссия Сейма по государственному управлению и делам самоуправлений во вторник, 22 сентября, приняла решение призвать Рижскую думу обеспечить открытие временного моста через Даугаву до того, как движение по Вантовому мосту будет закрыто или существенно ограничено в связи с его реконструкцией, сообщает агентство LETA.

Депутаты считают, что сначала необходимо построить временный мост, сдать его в эксплуатацию и открыть для движения транспорта. Только после этого следует приступать к ремонтным работам на Вантовом мосту, требующим закрытия или значительного ограничения движения.

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Комиссия также призвала самоуправление обеспечить комплексную и технически обоснованную реконструкцию Вантового моста, учитывая, что в период проведения работ в столице запланированы крупные мероприятия, в том числе Праздник песни и танца.

Временный мост не сможет заменить Вантовый

На заседании комиссии отмечалось, что пропускная способность временного моста будет значительно ниже, чем у существующего Вантового моста. Поэтому реконструкция неизбежно создаст дополнительные трудности для автомобилистов, которым придется тратить больше времени на пересечение Даугавы.

Депутатам сообщили, что в настоящее время в Европе есть два производителя, способных изготовить необходимую конструкцию временного моста. Один из них находится в Австрии, другой - в Великобритании.

По информации производителя, изготовление необходимых конструкций может занять от шести до восьми месяцев.

Директор Департамента городского пространства и мобильности Рижской думы Кристап Каулиньш сообщил, что временный мост планируется построить максимально близко к Вантовому, чтобы использовать существующий транспортный коридор.

Рассматриваются также понтонный мост и паромное сообщение

На заседании обсуждались и другие возможные решения, которые позволили бы уменьшить транспортные затруднения во время реконструкции. В том числе - будет рассмотрена возможность строительства понтонного моста. По его словам, в нынешних геополитических условиях такая конструкция могла бы оказаться востребованной и в других местах.

Кроме того, по-прежнему актуальным остается вопрос организации паромного сообщения через Даугаву.

Участники заседания также предложили активнее использовать железнодорожное сообщение и разработать меры по увеличению пропускной способности городских улиц.

Сколько будет стоить временный мост

Как ранее сообщил мэр Риги Виестур Клейнбергс, на временном мосту планируется организовать по одной полосе движения в каждом направлении.

Мэр подчеркнул, что не допустит закрытия движения по Вантовому мосту до тех пор, пока временная переправа не будет готова.

Основные работы по реконструкции Вантового моста планируется начать в 2027 году

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По предварительным оценкам, строительство нового временного моста может обойтись примерно в 20 млн евро. По словам Клейнбергса, аренда аналогичной конструкции стоила бы приблизительно столько же.

В ближайшее время мэр намерен обсудить с премьер-министром и министром финансов вопрос о том, кто и в каком объеме будет покрывать расходы на временный мост.

Клейнбергс отметил, что такая конструкция могла бы использоваться не только для нужд Рижского самоуправления, но и в масштабах всей страны, в том числе для гражданских и военных целей.

Пока не определено точное место установки временного моста. Также остается открытым вопрос об организации движения общественного транспорта, который ежедневно пересекает Даугаву по Вантовому мосту. Возможность перенаправления этих маршрутов через временную переправу еще изучается.

Что предусматривает реконструкция Вантового моста

Конкурс на проектирование и реконструкцию Вантового моста выиграло объединение предприятий Vanšu tilts, предложившее выполнить работы за 69,8 млн евро без НДС.

В объединение входят компании Hanza Construction Group, Tilts и Baltijas mākslīgo būvju projektēšanas birojs «Vektors T».

Второй участник конкурса оспорил его результаты в Бюро по надзору за закупками, однако ведомство признало претензии необоснованными. После этого Рижское самоуправление заключило договор с победителем конкурса.

На реконструкцию моста в 2026 году потребуется до 6,7 млн евро, в 2027 году - до 42 млн евро, а в 2028 году - до 35,76 млн евро.

Проект предусматривает обновление асфальтового покрытия проезжей части, обустройство отдельных пешеходных и велосипедных зон, а также замену вант. Общий вес новых вант составит 385,5 тонны.

На существующих и новых вантах планируется установить защитные оболочки общей протяженностью 3084 метра, которые обеспечат долговечность конструкций и защиту от воздействия окружающей среды.

Ширина пешеходных тротуаров составит 1,7 метра с одной стороны моста и 1,9 метра - с другой. Перила будут восстановлены на прежней высоте - 1,3 метра.

Общая длина Вантового моста составляет 593,6 метра, высота главного пилона достигает 108,7 метра.

Реконструкция будет осуществляться по принципу «проектируй и строй», при котором один подрядчик отвечает как за разработку строительного проекта, так и за выполнение работ.

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