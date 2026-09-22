В Латвии упростят уличную торговлю на частной земле: что изменится для предпринимателей

С 1 января 2027 года для уличной торговли на частной земле в Латвии больше не понадобится разрешение самоуправлений. Предпринимателям достаточно будет заранее письменно сообщить муниципалитету дату, время и место торговли.

Сейчас разрешение самоуправления требуется для уличной торговли независимо от того, кому принадлежит земля - самоуправлению или частному владельцу. Если торговля проходит на частной территории, предпринимателю или организатору также необходимо получить согласие собственника или законного владельца недвижимости.

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Согласно утвержденным правительством изменениям, уличной торговлей будет считаться только торговля на территории самоуправления, предназначенной для общего пользования. Для торговли на частной земле разрешение самоуправления больше не потребуется.

При этом предприниматель или организатор должен будет не менее чем за пять рабочих дней до начала торговли письменно сообщить самоуправлению адрес места, дату и период проведения торговли.

Министерство экономики отмечает, что разрешение на торговлю можно будет предъявлять как в бумажном, так и в электронном виде с мобильного устройства.

Изменения также ограничат требования самоуправлений к внешнему виду торговых мест. Самоуправление сможет устанавливать общие требования к их размещению и оформлению, если это необходимо для сохранения качества городской среды и порядка в общественном пространстве. При этом нельзя будет устанавливать чрезмерно подробные технические требования, например конкретные материалы, цвета или размеры.

Самоуправление также сможет устанавливать для продавцов и организаторов только требования по уборке территории во время и после торговли. Ранее эти требования иногда трактовались шире и касались, например, рабочего времени предприятия, времени и уровня шума.

Изменения затронут и плату за участие в торговле. Для продавцов, которые соответствуют установленным требованиям или продают продукты питания собственного производства, плата организатора не сможет превышать размер муниципального сбора за торговлю в общественных местах. Исключение составят случаи, когда такой сбор вообще не установлен или продавец освобожден от него.

При этом с одного продавца нельзя будет одновременно взимать муниципальный сбор за торговлю в общественном месте и плату за организацию уличной торговли.

Эти ограничения не будут распространяться на тематические ярмарки, общегосударственные публичные мероприятия и мероприятия повышенного риска. Размер платы за участие в них организатор сможет устанавливать самостоятельно.

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При торговле на частной территории сохраняется требование получить согласование от владельца или управляющего недвижимостью, если имущество принадлежит государству.

Изменения также упростят оформление разрешений. К заявлению больше не придется прилагать подтверждение о наличии зарегистрированной в Службе государственных доходов (СГД) кассовой системы или зарегистрированных в СГД квитанций. Если необходимая для принятия решения информация уже есть у другого государственного учреждения, самоуправление должно будет получить ее самостоятельно.

Заявления на уличную торговлю самоуправление по-прежнему должно будет рассматривать в течение пяти рабочих дней. Для заявлений на торговлю с оказанием услуг общественного питания срок составит 10 рабочих дней. Такой же срок будет установлен для заявлений, связанных с размещением террас.

Самоуправление сможет аннулировать разрешение, если продавец нарушает установленные требования или несколько раз без уважительной причины не осуществляет торговлю в период действия разрешения.

В выдаче разрешения также смогут отказать, если организатор не соблюдает преимущественное право, если в течение предыдущего года заявителю уже аннулировали разрешение, если торговля может угрожать безопасности продавцов или посетителей либо если в месте торговли или непосредственно рядом с ним запланированы согласованные ремонтные работы.

Самоуправление сможет проверять, зарегистрированы ли продавцы собственных фруктов, ягод и овощей в реестре, который ведёт Государственная служба защиты растений.

Продавцы, которые соответствуют требованиям правил правительства или реализуют продукты питания собственного производства, получат преимущественное право на включение в список участников торговли. Это правило также не будет распространяться на тематические ярмарки, общегосударственные публичные мероприятия и мероприятия повышенного риска.

Новые правила вступят в силу 1 января 2027 года.

По данным Министерства экономики, в 2025 году самоуправления выдали 16 145 разрешений на уличную торговлю. На их получение предприниматели потратили около 1,3 млн евро. Примерно 30% этих разрешений, то есть около трети, были выданы для торговли на частной земле.

После отмены требования о получении разрешения административная нагрузка на предпринимателей, по расчетам министерства, сократится почти на 400 000 евро.