Страны Балтии договорились продлить срок реализации первого этапа Rail Baltica до 2034 года

Страны Балтии договорились о продлении срока реализации первого этапа железнодорожного проекта Rail Baltica до 2034 года, сообщил во вторник, 22 сентября, премьер-министр Андрис Кулбергс, передает агентство LETA.

По словам премьера, три страны подготовили итоговый документ, который будет направлен в Европейскую комиссию (ЕК) в качестве официального уведомления о достигнутом соглашении по дальнейшей реализации проекта Rail Baltica.

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«Срок реализации проекта, установленный на 2030 год, нереалистичен, и все три страны Балтии договорились о 2034 годе как сроке для первого этапа», - заявил Кулбергс.

Это первый случай, когда страны Балтии официально признали, что завершить первый этап проекта к 2030 году уже невозможно.

По словам премьер-министра, перенос сроков обусловлен объективными обстоятельствами, в том числе нехваткой строительных мощностей, материалов, техники и рабочей силы. Кулбергс подчеркнул:

Если мы будем настаивать на сроке, цена очень быстро вырастет

Он пояснил, что подготовленный документ предусматривает общее соглашение о дальнейшем ходе реализации первого этапа Rail Baltica, а также согласованную позицию трех стран относительно сроков и порядка выполнения проекта.

Страны Балтии рассчитывают получить от ЕС 10 миллиардов евро

Кулбергс сообщил, что в Брюсселе страны Балтии намерены подчеркнуть необходимость выделения 10 миллиардов евро европейского финансирования в рамках следующего финансового пакета ЕС.

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По словам премьера, без этих средств реализовать проект в нынешних условиях будет невозможно.

Он отметил, что страны Балтии вынуждены направлять значительные средства из национальных бюджетов на укрепление внешней границы Европы, поэтому самостоятельно обеспечить необходимое финансирование Rail Baltica они не смогут.

Следующий этап европейского финансирования станет доступен в 2029 году.

«Мы объективно не получили бы доступа к этим деньгам и потеряли бы возможность их использовать, если бы настаивали на сроке до 2030 года», - пояснил Кулбергс.

Латвия предлагает пересмотреть технические требования к проекту

Премьер-министр также сообщил, что, по мнению Латвии, продолжать реализацию Rail Baltica при нынешнем уровне затрат невозможно.

В связи с этим странам Балтии необходимо договориться о пересмотре технических требований к проекту.

Как отметил Кулбергс, многие из действующих технических условий превышают требования Трансъевропейской транспортной сети (TEN-T), что приводит к существенному удорожанию строительства.