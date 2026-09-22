22 сентября 2026, 10:23

Отопление в Риге может резко подорожать уже с декабря: власти ищут способ сдержать рост тарифа

Отопление в Риге может резко подорожать уже с декабря: власти ищут способ сдержать рост тарифа

Рижанам стоит готовиться к непростому отопительному сезону. С декабря тариф на теплоэнергию в столице может вырасти примерно на 20–30%. Это пока не утверждённое повышение, а предварительная оценка Rīgas siltums: окончательная цена станет понятнее в начале октября.

На фоне такого прогноза министр экономики Виктор Валайнис поручил Министерству экономики и Rīgas siltums уже на этой неделе представить варианты, которые позволили бы уменьшить ожидаемый рост стоимости тепла, сообщает LSM

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Ситуация выглядит несколько парадоксально. Сейчас тариф Rīgas siltums составляет 83,01 евро за мегаватт-час без НДС, а с 1 октября он даже снизится до 80,96 евро за МВт·ч. Именно эта цифра указана и на сайте самого предприятия Rīgas Siltums, и в действующем решении регулятора.

Однако октябрьское снижение может оказаться временным. С 1 декабря предполагается пересмотреть сразу две важные составляющие тарифа - постоянные расходы предприятия и затраты на топливо. Комиссия по регулированию общественных услуг (SPRK) сейчас оценивает полный тарифный проект Rīgas siltums.

Поэтому цифры «плюс 20–30%» пока нельзя воспринимать как уже принятое решение. Точный тариф ещё не установлен. В SPRK рассчитывают, что более надёжную оценку можно будет дать в начале октября.

Почему отопление может так сильно подорожать

Главная проблема - стоимость топлива и сохраняющаяся зависимость рижской системы теплоснабжения от природного газа.

По словам председателя правления Rīgas siltums Калвиса Калниньша, по сравнению с прошлым отопительным сезоном цена природного газа выросла на 142%, а биомассы - на 40%. При этом доля природного газа в теплоснабжении Риги сейчас составляет около 60%.

Ещё летом столичные власти предупреждали, что дальнейшая стоимость тепла будет в значительной степени зависеть от ситуации на мировом газовом рынке. Тогда Rīgas siltums не решалось назвать даже приблизительный масштаб возможного повышения, отмечая влияние внешних факторов на стоимость газа.

Теперь расчёты стали конкретнее.

Rīgas siltums ранее сообщало депутатам Сейма, что уже приобрело более 70% необходимого на отопительный сезон природного газа по средней цене около 46 евро за МВт·ч. Биотоплива закуплено значительно меньше - около трети необходимого объёма, по средней цене 28,53 евро за МВт·ч. Причём, как подчёркивает руководство предприятия, с биотопливом проблема заключается не в его нехватке, а именно в цене.

Что власти хотят сделать с тарифом

Министр экономики Виктор Валайнис потребовал от ведомства и Rīgas siltums найти дополнительные возможности смягчить повышение.

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Одно из основных направлений - снизить зависимость Риги от природного газа. Rīgas siltums намерено диверсифицировать закупки топлива, увеличивать использование биомассы и задействовать электроэнергию для производства тепла в те часы, когда это экономически выгодно.

Это не новая проблема. Ещё в марте Rīgas siltums называло историческую зависимость столицы от природного газа одной из главных причин высокой и нестабильной стоимости отопления. Стратегическим решением предприятие считает переход к более разнообразному набору источников энергии.

Поэтому ближайшие недели станут ключевыми: необходимо понять, какую часть прогнозируемого повышения удастся убрать за счёт изменения закупок, структуры производства и других мер.

Что рост на 20–30% означает в деньгах

Если для простой ориентировочной оценки применить прогнозируемые 20–30% непосредственно к октябрьскому тарифу 80,96 евро за МВт·ч, получится примерно 97–105 евро за МВт·ч без НДС.

Но это не прогноз официального тарифа, а лишь математическая иллюстрация масштаба возможного повышения. Окончательный расчёт может отличаться.

И ещё важный момент: рост тарифа на 20–30% не означает автоматического увеличения всей суммы счёта за квартиру ровно на столько же. Итоговые расходы зависят от потребления дома, погоды, площади квартиры, энергоэффективности здания, регулировки системы отопления и других факторов.

Можно ли самим уменьшить счёт

В Rīgas siltums обращают внимание на довольно большой разброс потребления между зданиями. По словам Калниньша, полноценное утепление дома в отдельных случаях позволяет сократить расходы на отопление вплоть до 60%.

Но существуют и гораздо менее затратные меры. Правильная регулировка теплового узла дома и изменение повседневных привычек - например, грамотное проветривание помещений - способны, по оценке руководителя предприятия, дать экономию порядка 5–10% в месяц.

Для жильцов многоквартирных домов поэтому имеет смысл ещё до холодов выяснить у управляющего, правильно ли настроен тепловой узел и регулируется ли подача тепла в зависимости от температуры на улице.

Главный вопрос, впрочем, сейчас остаётся прежним: какой тариф рижане увидят в декабре. Пока подтверждена только цена с 1 октября - 80,96 евро за МВт·ч без НДС. Повышение на 20–30% остаётся рабочим прогнозом, который власти теперь пытаются уменьшить.

 

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