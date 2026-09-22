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Общественный транспорт Риги устраивает далеко не всех: результаты опроса 2500 человек

Общественный транспорт Риги устраивает далеко не всех: результаты опроса 2500 человек
lvportals.lv

Во вторник на онлайн-вебинаре Рижской думы представили результаты исследования «Анализ текущей ситуации и разработка сценариев плана действий по реформированию сети маршрутов общественного транспорта города Риги». Опрос показал, что жители Риги в целом оценивают общественный транспорт столицы лучше, чем люди, которые живут за пределами города. Особенно критично настроены жители пригородов с детьми, которые пользуются общественным транспортом в Риге нерегулярно.

В опросе приняли участие 2500 человек в возрасте от 16 до 75 лет. 82% из них живут в Риге, еще 18% - в самоуправлениях, граничащих со столицей, и регулярно, не менее двух-трех раз в неделю, бывают в Риге.

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65% опрошенных считают, что нынешняя система общественного транспорта полностью или скорее соответствует их повседневным потребностям. Среди жителей Риги таких людей больше - 68%. Среди живущих за пределами столицы этот показатель составляет 50%.

Наиболее важными ожиданиями пассажиров от общественного транспорта являются соблюдение расписания, удобные и комфортные условия движения. Пассажиры также хотят видеть чистые, аккуратные и ухоженные транспортные средства и доступные цены на билеты.

Наиболее довольны общественным транспортом люди в возрасте от 65 до 75 лет, неработающие пенсионеры, люди с инвалидностью, а также люди со средним образованием и семейным доходом до 500 евро. Это регулярные пассажиры, которые пользуются общественным транспортом как в будни, так и в выходные. Многие из них имеют полную или частичную скидку на проезд. Эта группа обычно не имеет личных автомобилей, хотя иногда пользуется ими в качестве пассажира.

Более критично общественный транспорт оценивают жители за пределами Риги в возрасте от 25 до 34 лет, в семьях которых есть дети. Они пользуются общественным транспортом нерегулярно и чаще ездят на личных автомобилях. При этом у них нет скидок на билеты. Именно эта группа чаще планирует полностью отказаться от общественного транспорта.

По оценке Fifty5Blue, чтобы сократить число поездок на автомобилях в Риге, общественному транспорту нужно привлечь несколько групп пассажиров. Одна из них - жители Риги, которые пользуются и общественным транспортом, и автомобилем. Вторая - рижане, которые ездят только на автомобиле. Третья - жители других самоуправлений, которые регулярно приезжают в столицу на своей машине.

По словам представителя Fifty5Blue Ревиты Логини, в последних двух группах много людей с более высоким доходом. Они считают, что общественный транспорт и сеть маршрутов не отвечают их потребностям, и планируют отказаться от его использования.

Еще одна группа - люди, которые вообще не пользуются общественным транспортом Риги. В основном это мужчины, живущие за пределами столицы и приезжающие в Ригу на работу.

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Исследование также посвящено возможному изменению сети маршрутов общественного транспорта Риги. На его основе будет подготовлен конкретный план реформы с перечнем изменений, сроками и очередностью их введения.

Эксперты предлагают пересмотреть количество остановок на длинных маршрутах, запустить в Риге новые экспресс-маршруты и эффективнее использовать магистральные улицы и транспортные развязки. Это должно позволить общественному транспорту быстрее пересекать город.

В рамках исследования специалисты также изучили опыт других городов, в частности Гётеборга и Кракова.

В Риге оценивали структуру маршрутной сети, частоту движения, охват разных районов, пассажиропотоки, время поездки, задержки и возможности пересадки. Также рассматривалась связь общественного транспорта с другими видами передвижения, включая поезда, велосипеды и электросамокаты.

В заключительной части исследования разработали и оценили два возможных варианта развития сети маршрутов.

Первый предполагает сделать основной упор на магистральных маршрутах и самых загруженных направлениях. На них предлагается обеспечить более частое и быстрое движение.

Второй вариант предусматривает более широкое покрытие города маршрутами и улучшение сообщения между районами. Особое внимание в этом случае уделяется территориям, где общественный транспорт сейчас менее доступен и менее удобен по сравнению с личным автомобилем.

Для обоих вариантов специалисты оценили возможные изменения времени поездки, охвата маршрутами, возможностей пересадки и пассажиропотоков, а также загрузку транспорта, расходы и риски при реализации.

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