Госучреждения Латвии перейдут на единую систему электронных документов

Во всех государственных учреждениях Латвии планируют ввести единую цифровую платформу для работы с документами. Решение об этом правительство приняло во вторник. Новая система должна упростить обмен данными между учреждениями, сократить ручную работу и сэкономить время и ресурсы, сообщает агентство LETA.

В настоящий момент работа с документами в госучреждения фрагментирована. Учреждения обладают значительной автономией, что создает большую административную нагрузку.

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В пояснении к решению правительства отмечается, что переход на электронный формат не всегда менял сам подход к работе. Во многих случаях бумажные документы и прежние процессы просто переводили в цифровой вид, вместо того чтобы создавать более современные способы работы с данными.

Внедрение новых решений также происходит неравномерно. Например, аудит в системе Министерства юстиции, проведенный в 2024 году компанией KPMG Baltics, показал, что процессы работы с документами и их качество в разных учреждениях существенно отличаются.

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Государственные служащие тратят много времени на технические задачи. Кроме того, существующие системы не позволяют в полной мере использовать современные инструменты, например автоматическую сортировку документов и анализ данных.

Согласно исследованию KPMG Baltics, создание единого центра управления документами может позволить сократить число сотрудников, занимающихся делопроизводством, до 25%.

По расчетам правительства, единая цифровая платформа в долгосрочной перспективе позволит сэкономить рабочее время, повысить качество принимаемых решений, снизить риски и сделать работу госуправления более прозрачной.

Новая единая и защищенная система также должна уменьшить разрозненность процессов, сократить объем ручной работы и повысить производительность государственных учреждений.