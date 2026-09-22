Фильм «Уля» за первые дни проката в Латвии посмотрели более 22 тысяч зрителей

Художественный фильм «Уля» режиссера Виестурса Кайришса и актера Карлиса Арнольдса Авотса за первые дни проката в латвийских кинотеатрах посмотрели 22 817 зрителей. Об этом агентству LETA сообщила представитель создателей картины Диана Цалпанова.

В основу фильма «Уля» легла идея Авотса о поиске подростком собственной идентичности, вдохновленная биографией знаменитой латвийской баскетболистки Ульяны Семеновой.

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Действие картины разворачивается в конце 1960-х годов. Фильм рассказывает о пути юной Ули из отдалённого латвийского хутора к возможности стать спортсменкой мирового уровня.

Авторами сценария выступили Карлис Арнольдс Авотс, Ливия Улмане и Андрис Фелдманис. Режиссёром картины стал Виестурс Кайришс, продюсером - Гунтис Тректерис. Оператором фильма выступил польский кинематографист Войтек Старонь, художником-постановщиком - Иева Юрьяне.

Международная премьера «Ули» состоялась на Каннском кинофестивале в программе «Особый взгляд» (Un Certain Regard). Кроме того, Латвия выдвинула картину на премию Американской киноакадемии «Оскар».

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На латвийской премьере «Ули», состоявшейся 15 сентября в рижском кинотеатре Splendid Palace, собрались известные люди из мира кино, культуры, спорта и политики. В том числе - президент Латвии Эдгар Ринкевичс. На премьере также присутствовал режиссер картины Виестурс Кайришс. А вот исполнитель главной роли Карлис Арнольдс Авотс приехать не смог: он находился на съемках в Ирландии и обратился к зрителям с видеообращением.

«Уля» - совместный кинопроект Латвии, Эстонии, Польши и Литвы. Фильм создан латвийской студией Ego Media в сотрудничестве с эстонской Allfilm, польской Staron Film и литовской Tremora.

Что говорят кинокритики

Фильм «Уля» привлек внимание латвийских кинокритиков, которые отмечают необычный подход создателей картины к истории знаменитой баскетболистки. В центре повествования оказались не только спортивные достижения Ульяны Семеновой, но ее взросление, внутренние переживания и поиск собственного места в мире.

Кинокритик Сонора Брока в Kino Raksti рассматривает фильм как субъективный взгляд на жизнь Ульяны Семеновой, а не попытку документально точно воспроизвести ее биографию. Особое место в рецензии занимает оценка работы с историческими фотографиями, которые стали одним из источников вдохновения для режиссера Виестурса Кайришса.

Кристине Симсоне в публикации на LSM выделяет визуальный язык фильма, его звуковое оформление и актерскую игру Карлиса Арнольдса Авотса. В свою очередь, Кристине Матиса в рецензии для Diena отмечает, что взрослому актеру удалось убедительно передать внутренний мир девочки-подростка, несмотря на необычное для биографического кино решение пригласить мужчину на главную женскую роль.