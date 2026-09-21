Вантовый мост в Риге начнут реконструировать в 2027 году: на время работ установят временный мост

LSM

Во время реконструкции Вантового моста в Риге планируется установить временный мост для обеспечения движения транспорта по одной полосе в каждом направлении. Масштабные работы рассчитывают начать в 2027 году, а завершить - во второй половине 2029 года, сообщает агентство LETA со ссылкой на заявление мэра Риги Виестурса Клейнбергса.

Клейнбергс отметил, что пока временный мост не будет установлен, он не допустит остановки движения по Вантовому мосту. Его строительство может составить примерно 20 млн евро.

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В ближайшее время мэр Риги планирует обсудить с премьер-министром и министром финансов, кто и в какой степени будет покрывать расходы на временный мост.

Как сообщил журналистам директор Департамента благоустройства и мобильности Рижского самоуправления Кристапс Каулиньш, в настоящий момент рассматриваются варианты, где именно может находиться временный мост. При этом учитывается, что он обязательно должен быть расположен недалеко от Вантового моста.

По данным Рижской думы, в рабочие дни Вантовый мост пересекают около 55 000–60 000 транспортных средств, а в часы пик - около 4500. Кроме того, каждый рабочий день по мосту проходят 759 рейсов общественного транспорта Rīgas satiksme, которые перевозят более 20 000 пассажиров. Поэтому самоуправление проводит детальное исследование транспортных потоков.

Проект реконструкции будет реализован в три этапа. Сначала, в первой половине 2027 года, планируется восстановить укрепления берега. Затем реконструируют участок улицы Кр. Валдемара от бульвара Кронвалда до Вантового моста. В конце 2027 года начнется реконструкция самого Вантового моста.

По словам Каулиньша, на первых двух этапах существенных ограничений движения не будет. Они ожидаются на третьем этапе, когда начнется сама реконструкция.

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Тендер на реконструкцию Вантового моста выиграло объединение компаний Vanšu tilts, предложившее выполнить работы за 69,8 млн евро без налога на добавленную стоимость (PVN). В объединение входят Hanza Construction Group, Tilts и Baltijas mākslīgo būvju projektēšanas birojs Vektors T.

Другой участник конкурса оспорил его результаты в Бюро по надзору за закупками (IUB), однако ведомство признало претензию необоснованной. В результате, Рижское самоуправление заключило с победителем договор на проектирование и строительство.

На реконструкцию Вантового моста в 2026 году предусмотрено до 6,7 млн евро, в 2027 году - до 42 млн евро, а в 2028 году - до 35,76 млн евро.

Длина Вантового моста составляет 593,6 метра, а высота главного пилона - 108,7 метра. Проект предусматривает обновление асфальтового покрытия проезжей части, создание отдельных зон для пешеходов и велосипедистов. Ширина тротуара с одной стороны моста составит 1,7 метра, с другой - 1,9 метра. Перила восстановят до прежней высоты - 1,3 метра.

Также планируется заменить ванты моста. Их общий вес составит 385,5 тонны. Кроме того, для существующих и новых вант установят защитные оболочки общей длиной 3084 метра. Они должны обеспечить долговечность конструкций и защиту от воздействия окружающей среды.

Реконструкцию проведут по принципу «проектируй и строй»: один подрядчик будет отвечать и за разработку проекта, и за выполнение строительных работ.

Всего в Риге 145 мостов, путепроводов и пешеходных тоннелей. Часть из них уже нуждается в обновлении - об этом свидетельствуют их внешний вид и техническое состояние.