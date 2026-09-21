21 сентября 2026, 20:37 Валерия Леонова

В развитие Рижского Центрального рынка планируют вложить более 22 млн евро

В развитие Рижского Центрального рынка планируют вложить более 22 млн евро

Муниципальное предприятие Rīgas nami планирует инвестировать более 22 млн евро в развитие Рижского Центрального рынка. Об этом 21 сентября проинформировали депутатов на совместном заседании комитетов Рижской думы по городскому имуществу и развитию, сообщает агентство LETA.

Участники заседания поддержали продление действующего договора с Rīgas nami на управление и обслуживание Центрального рынка на 30 лет.

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В связи с продлением договора предприятие обязуется инвестировать 21,2 млн евро в развитие, сохранение и восстановление павильонов и территории Центрального рынка. Средства будут направлены на поэтапное обновление инфраструктуры рынка, благоустройство общественного пространства и приведение в порядок исторических зданий.

В течение шести месяцев Rīgas nami должно организовать и провести конкурс на разработку архитектурной и дизайнерской концепции Рижского Центрального рынка.

Предприятие обязуется провести ремонт бывшего Мясного павильона стоимостью 1,4 млн евро

Необходимые средства планируется получить за счет кредитов и привлечения финансирования из фондов Евросоюза. Обращаться за дополнительными средствами к Рижскому самоуправлению предприятие не планирует.

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До мая 2027 года предполагается провести аукцион на право аренды Мясного павильона с целью его реконструкции и дальнейшего развития.

Также Rīgas nami обязуется создать рабочую группу, которая займется разработкой и реализацией маркетингового плана по привлечению инвесторов для развития Центрального рынка.

На заседании комитетов против принятия решения выступили несколько депутатов оппозиции, раскритиковавшие результаты работы Rīgas nami по управлению Рижским Центральным рынком за предыдущие годы.

Оборот муниципального предприятия Rīgas nami в 2025 году составил 28,42 млн евро, что на 3,3% больше, чем годом ранее. По итогам прошлого года предприятие получило прибыль в размере 94 тысяч евро.

Единственным владельцем Rīgas nami является Рижское самоуправление.

В развитие Рижского Центрального рынка планируют вложить более 22 млн евро

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