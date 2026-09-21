21 сентября 2026, 16:05 Наталья Гудемчук

В продуктах из Литвы и Эстонии обнаружены опасные бактерии: листерия в копченой мойве, сальмонелла в курином мясе

В продуктах из Литвы и Эстонии обнаружены опасные бактерии: листерия в копченой мойве, сальмонелла в курином мясе

Продовольственно-ветеринарная служба Латвии (PVD) в ходе лабораторной проверки обнаружила бактерии Listeria monocytogenes в мойве холодного копчения из Литвы и Salmonella Newport в маринованном курином мясе из Эстонии, сообщает агентство LETA со ссылкой на опубликованную PVD информацию.

Листерии обнаружили в упаковке мойвы холодного копчения весом 200 граммов с EAN-кодом 4779027062211. Поставщик партии уже изъял продукт из продажи. PVD призывает не употреблять этот продукт, если он был приобретен ранее.

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В маринованном курином мясе из Эстонии с маринадом из трех видов сыра также выявили бактерии - Salmonella Newport. Продукт продавался в упаковке весом 400 граммов с EAN-кодом 4750174002497. Срок годности маринованного куриного мяса уже истек, поэтому в продаже его больше нет.

PVD разместил информацию об обнаруженных бактериях в системе быстрого оповещения Европейского союза.

PVD - государственное учреждение, находящееся в ведении Министерства земледелия. Оно осуществляет государственный надзор и контроль в сфере оборота продуктов питания и ветеринарной медицины.

В продуктах из Литвы и Эстонии обнаружены опасные бактерии: листерия в копченой мойве, сальмонелла в курином мясе

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