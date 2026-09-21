Строить временный мост на время ремонта Вантового моста уже поздно - вице-мэр Риги

Строить временный мост для обеспечения движения через Даугаву во время реконструкции Вантового моста уже поздно, считает вице-мэр Риги Марис Спринджукс.

По его мнению, сейчас городским властям следует сосредоточиться на разработке плана организации транспортных потоков, чтобы предстоящие ограничения движения как можно меньше повлияли на жизнь столицы. Об этом сообщает агентство LETA.

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Спринджукс считает утопической идею начинать поиски места для временного моста всего за год до начала ремонтных работ. Пока будет выбрана подходящая площадка, объявлен конкурс, подготовлен проект и завершено строительство, реконструкция Вантового моста, возможно, уже закончится.

По мнению вице-мэра, сейчас необходимо разработать план организации движения через центр Риги, предусмотрев перенаправление автомобильных потоков на Островной и Южный мосты.

При этом Спринджукс полагает, что в настоящее время такая работа не ведется. Он предлагает:

* увеличить пропускную способность городских улиц

* сократить количество цветочных вазонов, столбиков и других декоративных элементов

* рассмотреть возможность введения одностороннего движения и запрета левых поворотов на отдельных участках

По его мнению, эти и другие изменения позволили бы организовать движение таким образом, чтобы ограничения, связанные с ремонтом Вантового моста, создавали как можно меньше неудобств для жителей города.

Кроме того, Спринджукс предлагает рассмотреть возможность увеличения интенсивности железнодорожного сообщения, в частности на направлениях из Юрмалы и Болдераи, а также организацию паромного сообщения через Даугаву.

Вице-мэр отметил, что координационная группа по смягчению последствий ремонта Вантового моста была создана совсем недавно и пока не провела ни одного заседания. Поэтому ни идея строительства временного моста, ни другие возможные решения в этой группе еще не обсуждались.

Мэр Риги предлагает установить временный мост

Как сообщалось ранее, мэр Риги Виестур Клейнбергс в понедельник заявил журналистам, что на время реконструкции Вантового моста планируется установить временную переправу.

Предполагается, что на ней будет по одной полосе движения в каждом направлении.

Клейнбергс подчеркнул, что не допустит прекращения движения по Вантовому мосту до установки временной переправы. Начало масштабных работ по реконструкции запланировано на 2027 год.

В ближайшее время мэр намерен обсудить с премьер-министром и министром финансов, кто и в каком объеме будет финансировать установку временного моста.

Клейнбергс отметил, что такая конструкция могла бы пригодиться не только Риге, но и всей стране, в том числе для гражданских и военных нужд.

Директор Департамента городского пространства и мобильности Рижского самоуправления Кристапс Каулиньш сообщил, что сейчас изучаются возможные места размещения временного моста. При этом он обязательно должен находиться поблизости от Вантового моста.

Также рассматриваются варианты организации движения общественного транспорта, который ежедневно пересекает Вантовый мост. Пока неизвестно, можно ли будет перенаправить его на временную переправу.

Реконструкция Вантового моста обойдётся почти в 70 миллионов евро

Победителем конкурса на реконструкцию Вантового моста стало объединение предприятий Vanšu tilts, предложившее выполнить работы за 69,8 млн евро без НДС. Об этом свидетельствует информация, опубликованная в Электронной системе закупок.

В объединение входят SIA Hanza Construction Group, SIA Tilts и SIA Baltijas mākslīgo būvju projektēšanas birojs Vektors T.

Второй участник конкурса оспорил его результаты в Бюро по надзору за закупками (IUB), однако ведомство признало претензии необоснованными. После этого Рижское самоуправление заключило с победителем договор на проектирование и реконструкцию моста.

Согласно плану финансирования, на ремонт Вантового моста в 2026 году потребуется до 6,7 миллиона евро, в 2027 году - до 42 миллионов евро, а в 2028 году - до 35,76 миллиона евро.

Что изменится после реконструкции

Общая длина Вантового моста составляет 593,6 метра, а высота его главного пилона достигает 108,7 метра.

Проект предусматривает обновление асфальтового покрытия проезжей части, обустройство отдельных пешеходных зон и велосипедной инфраструктуры.

Ширина пешеходного тротуара с одной стороны моста составит 1,7 метра, с другой - 1,9 метра. Ограждения восстановят до прежней высоты - 1,3 метра.

В рамках реконструкции планируется также заменить ванты, общий вес которых составит 385,5 тонны. На существующих и новых вантах установят защитные оболочки общей протяжённостью 3084 метра. Это позволит повысить их долговечность и обеспечить защиту от воздействия окружающей среды.

Реконструкция будет осуществляться по принципу «проектируй и строй». Это означает, что один подрядчик отвечает как за разработку строительного проекта, так и за выполнение работ, обеспечивая согласованность всех этапов и единую ответственность на протяжении всего срока исполнения договора.

Всего в Риге насчитывается 145 мостов, путепроводов и пешеходных тоннелей. Часть этих сооружений уже выработала свой ресурс, о чем свидетельствуют их внешний вид и технические характеристики.