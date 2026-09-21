«Помните такие цены в Латвии?» Старый буклет из 90-х вызвал споры в соцсетях

Старый рекламный буклет магазина Saulīte неожиданно стал поводом для оживленной дискуссии в латвийских соцсетях. Цены на продукты, которые сегодня выглядят почти невероятными, напомнили пользователям о времени, когда в магазинах расплачивались латами и сантимами.

Находкой в Threads поделился пользователь по имени Каспарс. Среди акционных предложений оказались килограмм чипсов за 1,09 лата вместо обычных 1,29, килограмм салата из курицы за 1,69 лата и 530 граммов охотничьих колбасок за 1,19 лата.

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Особенно впечатлили пользователей цены на консервы. Банка тушеной говядины или свинины весом 250 граммов стоила 19 сантимов, а 565 граммов консервированных ананасов - 32 сантима. Полкилограмма меда по акции можно было купить за 1,25 лата.

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Однако обсуждение быстро вышло за рамки самих цен. Пользователи напомнили, что в 90-е значительно ниже были и доходы, поэтому сравнивать стоимость продуктов напрямую с сегодняшними ценами не совсем корректно.

Одна из участниц дискуссии отметила, что при заработке примерно в один лат за час даже покупка обычной дрели могла потребовать целого рабочего дня. Другой пользователь с иронией заметил, что не помнит времени, когда люди считали бы цены действительно низкими и говорили, что все стоит копейки.

В итоге старый буклет оказался не столько напоминанием о «дешевых» продуктах, сколько поводом вспомнить совершенно другую экономическую реальность. Цены были ниже, но и зарплаты оставались значительно скромнее.